Fortuna de Tom Hanks em 2025: Quanto dinheiro ele ganha?

Patrimônio líquido de Tom Hanks em 2025 Tornou-se um tema que tem causado intriga entre os internautas. O ator de 68 anos recentemente ganhou as manchetes por apoiar o uso de tecnologia antienvelhecimento em seu filme Here. Agora, os fãs estão curiosos para saber sobre as várias fontes de renda de Hanks que contribuíram para sua riqueza ao longo dos anos.

Sem mais delongas, aqui está o patrimônio líquido atual de Tom Hanks explorado.

Qual será o patrimônio líquido de Tom Hanks em 2025?

Tom Hanks tem um patrimônio líquido estimado em US$ 400 milhões em 2025.

O patrimônio líquido de Hanks em 2025 consiste nos ganhos de seus projetos de atuação, produção e direção.

Tom Hanks é mais famoso por seus papéis em vários filmes icônicos de Hollywood, como O Resgate do Soldado Ryan, The Green Mile, Mensagem para Você, Estrada para a Perdição, Prenda-me Se For Capaz, a série de filmes de Robert Langdon, Forrest Gump e o Brinquedo . Franquia de filmes de história.

O que Tom Hanks faz?

Tom Hanks é principalmente um ator de profissão. Além disso, ele é produtor e diretor de cinema.

Mais recentemente, Hanks apareceu no filme dramático de Robert Zemeckis, Here. Ele co-estrelou ao lado de Robin Wright, com quem trabalhou anteriormente em Forrest Gump. Hanks também apareceu no filme Freaky Tales, onde estrelou ao lado de Pedro Pascal e Ben Mendelsohn.

Explicação da renda de Tom Hanks: como ele ganha dinheiro?

Tom Hanks ganha dinheiro principalmente com sua carreira de ator. No entanto, ele também aumentou sua riqueza através de vários empreendimentos de produção e gestão.

Provisório

Tom Hanks apareceu em vários filmes ao longo dos anos, incluindo Cast Away, The Polar Express e A Man Called Otto. Ele supostamente tem um salário base de no mínimo US$ 25 milhões para cada filme que faz. Por seu trabalho como Robert Langdon em todos os filmes estrelados pelo personagem, Hanks teria ganhado a quantia de 68 milhões de dólares. Seus outros salários incluem US$ 40 milhões para O Resgate do Soldado Ryan e US$ 20 milhões para The Green Mile.

Produtor

Em 1998, Tom Hanks fundou uma produtora chamada Playtone com Gary Goetzman. Seus créditos de produção incluem Band of Brothers, My Big Fat Greek Wedding e Mamma Mia!

Líder

Hanks também se interessou pela direção. Ele dirigiu os filmes The Thing You Do! e Larry Crowne.

Escrita

Tom Hanks também escreveu os roteiros de The Thing You Do!, Greyhound e Larry Crowne. Além disso, ele escreveu o livro The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, que foi publicado em maio de 2023.