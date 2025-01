Fórum de Ano Novo 2025 entre democracia, política e tecnologia

Um ano de 2025 positivo para as finanças, negativo para a indústria metalúrgica, desafiador para as democracias ocidentais e as relações entre os EUA e a Europa, mas também no que diz respeito à proteção ambiental e à preparação da Itália para eventos climáticos extremos. Este é o quadro que emerge das respostas de centenas de especialistas entrevistados pelo Swg e Fb&Associati, que produziram então a pesquisa apresentada na edição “zero” da revista O Fórum de Ano Novo está acontecendo atualmente no Maxxi em Roma.

Foi este estudo que se tornou o guia para a história do futuro próximo, ou seja, destes doze meses que aguardam o mundo. Entre os problemas e preocupações mais urgentes no início está também a queda da taxa de natalidade Prêmio Nobel de Física Giorgio Parisi. “É importante que o nosso país comece a pensar no futuro – alerta seu -. Temos uma emigração de 100 mil italianos que vão para o exterior, da qual não se fala, embora seja quase metade dos que nascem”. em nosso país este ano.

Também de Parisi, refletindo sobre o tema da investigação científica, que para ele na Itália “carece de planejamento de longo prazo para os próximos 5, 7, 10 anos” e também “não existe para a economia”. da IA, para Parisi “é necessário criar um centro de investigação europeu como o Cern’ sobre este tema.

O tema principal da manhã: o que nos espera em relação às democracias, aos regimes, ao poder. Para 46,5% dos entrevistados, 2025 será um ano negativo para a resolução de conflitos em curso, em comparação com 33,8% que vêem um raio de luz. No que diz respeito às relações entre a Europa e os Estados Unidos, 52,7% vêem um futuro mais sombrio. O mais otimista para em 19,8%.

“Ficar atordoado não vai nos ajudar”, observou ele Pina Picierno, vice-presidente do Parlamento Europeudurante a conferência. “O conflito entre autocracias e democracias liberais – explicou – tanto na sua forma mais dura de conflito como na forma mais subtil de disputa pela primazia económica, está profundamente relacionado com o tema da segurança”. Quando a Europa está “drasticamente atrasada”, devemos “reconhecer que nenhum diálogo, nenhum regresso à diplomacia pode ser garantido a menos que haja condições de segurança mútua”. Para Picierno, é preciso pensar “numa Europa capaz de ser mais competitiva, capaz de ter um registo tecnológico e também capaz de responder do ponto de vista militar”.

Ele também se concentrou nas democracias em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia Paulo Gentiloni. “O que está a acontecer com as iniciativas de Elon Musk em países como o Reino Unido e a Alemanha é realmente preocupante”, comentou, referindo-se à “grande oligarquia tecnológica” e aos seus riscos (“vamos ver se o apoio de Musk à AfD tem impacto nas eleições na Alemanha”), mas também sobre o “regresso à lógica dos impérios” evidente “a partir da invasão russa da Ucrânia”, mas também em certas “piadas sobre o Panamá, a Gronelândia, que correm o risco de confundir ideias”. “Penso que a nova administração americana, os riscos – incluindo a tomada de posse de Trump – são uma boa oportunidade para a União Europeia, um ‘despertar'”, concluiu Gentiloni.

À tarde, haverá espaço para “Investigação, saúde e felicidade”.

Na reunião de sábado, porém, abordaremos outros temas que a pesquisa do Swg e Fb&Associati aborda: da economia ao trabalho, a transição para a inovação e os mercados, a sustentabilidade e a inclusão.

