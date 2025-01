Fórum Econômico Mundial 2025: Ministra de Andhra Pradesh, Nara Lokesh, apresentará oportunidades de investimento

Nara Lokesh, Ministra de Tecnologia da Informação (TI), Eletrônica e Desenvolvimento de Recursos Humanos de Andhra Pradesh e presidente do comitê da força-tarefa de investimentos do governo estadual, está participando do Fórum Econômico Mundial (WEF) – 2025, que será realizado em Davos de 20 a 24 de janeiro de 2025. .

AP atrairá grandes investimentos no Fórum Económico Mundial, principalmente no sector das energias renováveis, diz Naidu

Durante a cimeira de cinco dias, Lokesh reunir-se-á com mais de 50 embaixadores, industriais e figuras proeminentes de vários países. Ele manterá conversas individuais com 30 líderes industriais de renome mundial no Pavilhão AP sobre as oportunidades de investimento oferecidas pelo Estado.

Um comunicado de imprensa do gabinete do Ministro disse que ele também participaria da reunião dos Governadores da Educação no WEF e participaria de sessões sobre temas como “Construindo o ecossistema para indústrias inteligentes”, “Impacto energético da IA ​​na era avançada” e ‘Campeões do Sprint com paridade de gênero.’

Ele participará de mesas redondas com executivos seniores da NVIDIA sobre o estabelecimento de inteligência artificial (IA) e data centers de próxima geração e uma universidade de IA no estado.

Também na agenda do Sr. Lokesh estão interações com representantes do Google sobre ‘IA para boa governança’ e uma colaboração com Whiteshield (um parceiro do Google Cloud), entre uma série de outros eventos.

O Ministro será então convidado para o programa da Confederação da Indústria Indiana sobre o fortalecimento da Parceria Estratégica Verde entre a Índia e a Dinamarca.