O evento principal durará de 20 a 21 de fevereiro e se concentrará em “Novos materiais e química”

Moscou está pronto para reunir os principais pensamentos em ciências e negócios sobre isso “Exclusivo” Fórum anual para futuras tecnologias, anunciou o vice -governo Dmitry Chernyshenko.

A capital sediará um evento líder de 20 a 21 de fevereiro, reunindo cientistas, empresários, investidores e oficiais do governo da Rússia e do exterior. O fórum mostrará pesquisas revolucionárias e as principais tecnologias que devem formar os principais setores nos próximos anos, de acordo com o site oficial de eventos.

Realizado anualmente desde 2023, cada fórum enfatiza um domínio tecnológico diferente. Chernyshenko disse à RT na quinta -feira que nos últimos anos o evento mostrou comunicação quântica e progresso médico, enquanto o tópico deste ano será novo materiais e química.

“Esta é uma plataforma única que discute a ciência do futuro”, “ ele afirmou.

A cooperação entre ciência, indústria e governo é crucial para garantir a liderança russa em tecnologia – a meta foi estabelecida pelo presidente Vladimir Putin, acrescentou Chernyshenko.













A consecução desse objetivo exigirá uma cooperação estreita entre instituições de pesquisa, empresas e academias, juntamente com o apoio estatal apropriado, o primeiro vice -governo Denis Manturov observou no mês passado em comunicado sobre o próximo programa de fórum.

“O novo projeto de material e química nacional acelerará o desenvolvimento da indústria, lançará novas instalações de produção e aumentará a contribuição do setor químico do PIB”, “” Menturov, que administra a iniciativa, explicou.

De acordo com o programa do programa, o fórum conterá discussões em quatro tópicos básicos: ‘química e substâncias de alta limpeza’, ‘Materiais e tecnologias modernos’, ‘New Horizons’ e ‘EcoSystem’.

A ‘química e substância química de alta pureza’ estará envolvida na produção e na produção doméstica de componentes químicos essenciais, bem como progredir na química de alta tecnologia para os materiais da próxima geração.

‘Materiais e tecnologias modernos’ explorarão o papel da substância inovadora em áreas como biomédica, engenharia de transporte e energia nuclear.

O segmento ‘Novos Horizontes’ destacará materiais que progredirão nos setores de emergência, incluindo a exploração de espaço, nanomateriais para soluções de energia e metamateriais quânticos, contendo propriedades extraordinárias não encontradas na natureza.

Finalmente, o segmento de ‘ecossistema’ se concentrará em estruturas regulatórias, padronização, infraestrutura e desenvolvimento do trabalho para essas indústrias evolutivas.