Foto exclusiva da guerra primitiva mostra Tricia Helfer e Ryan Kwanten no filme de ação de dinossauros

ComingSoon estreia um exclusivo Foto da guerra primitiva Visualize o próximo filme de dinossauro baseado no livro de sucesso e na série de quadrinhos. A foto mostra as estrelas Tricia Helfer e Ryan Kwanten no próximo filme.

Quem está na Guerra Primitiva?

Guerra Primitiva vem do escritor e diretor Luke Sparke e é estrelado por Ryan Kwanten, Tricia Helfer, Jeremy Piven, Nick Wechsler, Carlos Sanson, Aaron Glanane, Anthony Ingruber, Albert Mwangi, Adolphus Waylee, Henry Nixon, Jake Ryan, Jeremy Lindsay Taylor, Lincoln Lewis e Ana Thu Nguyen.

O filme conta a história de uma unidade de reconhecimento enviada a uma selva isolada que logo descobrem estar cercada por dinossauros. Primitive War está programado para ser lançado no verão de 2025, e uma data de lançamento exata ainda não está disponível.

Confira a foto exclusiva da Guerra Primitiva abaixo:

(Crédito da imagem: Sparke Films)

Guerra Primitiva é baseado na série de livros clássicos de culto de mesmo nome de Ethan Pettus, que foi publicada em 2017 e é o primeiro romance da série Guerra Primitiva. Uma adaptação do livro em quadrinhos também foi financiada coletivamente em 2022, com Pettus arrecadando quase US$ 10.000 para criar a história em quadrinhos.

“Em 1968, no auge da Guerra do Vietnã, uma unidade de reconhecimento de elite conhecida como Esquadrão Vulture é enviada a um vale isolado na selva para descobrir o destino de um pelotão desaparecido de Boinas Verdes”, diz a sinopse oficial do filme. “Eles logo descobrem que não estão sozinhos. “Dinossauros foram soltos nas selvas.”