Das eleições americanas às Olimpíadas, navegando na crise internacional e 70 anos de televisão: a Photance é um livro fotográfico com o qual a agência da ANSA diz que acabou de estar há 12 meses e também dá espaço para pinturas de símbolos nos últimos 20 anos, como muitos como edições de volume.

Pela primeira vez, a Photoansa também será introduzida em Nápoles.

Depois de Roma e Milão, falaremos sobre isso hoje às 17h, se ocorrer na Galeria D’Italia em Intesa Sanpaolo, via Toledo.

ANSA 2024

“A incerteza cresce no futuro e, para o futuro imediato, no final da campanha mais eleitoral que você odeia: as empresas anteriores Trump, exceto pelo topo da ocupação do Capitólio, não são as fronteiras”, “no prefácio escreve o presidente Ansa Giulio Anselmi com referência às fotos dos primeiros capítulos do livro: “Trump está de volta”.

“Em termos de conseqüências de um ataque divulgado por Putin contra a Ucrânia e o Oriente Médio, abrir novas perguntas que ocupam os capítulos de livros fotográficos dedicados ao ano de 2024 e agudos cada vez mais prolongados, incluindo a Rússia, a China e a iluminação no Oriente Médio, De Gaza ao Líbano até depois dos ataques de Israel no capacete azul ”.

“Fotografias de dor. E fotografias de raiva “, antes dos desastres climáticos, enquanto” permite respirar fotos de fisicalidade e força dedicadas aos campeões olímpicos “. E então muitas outras fotos que tentamos “identificar o ano capturando sua identidade através de fatos e rostos, notícias e personagens” acrescenta Anselmi.

Muitos convidados da apresentação de Nápoles em Photoanse: Prefeito de Nápoles e Presidente Anti Gaetano Manfredi, Presidente da Kampânia Vincenzo de Luca, ex -padre paroquial do protagonista de saúde Don Don Antonio Loffredo. Ele falará no palco, diretor executivo de arte, cultura e patrimônio histórico Intesa Sanpaolo Michele Coppola, Patrizio Oliva e Irma Testa Boxing Champions. Parterre também é rico, com os expoentes do mundo da política, economia e informação.

