Fotos da 3ª temporada de Invincible revelam uma visão mais detalhada do novo terno de Mark

Um novo lote de Invencível Surgiram fotos da terceira temporada da próxima edição da popular série de super-heróis animados para adultos do Prime Video. O show está programado para retornar na quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, com os três primeiros episódios. Novos episódios serão lançados todas as quintas-feiras até 13 de março.

Quem aparece nas novas fotos da terceira temporada de Invincible?

As novas fotos mostraram o que esperar do retorno do super-herói de sucesso, incluindo uma visão mais detalhada do tão esperado terno azul de Mark. As fotos também mostram o agora irmão mais novo de Mark, Oliver, Debbie, Cecil e Eve, bem como uma primeira olhada em um dos mais novos antagonistas da 3ª temporada, Powerplex.

Invincible é baseado na popular série de histórias em quadrinhos criada por Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. A série conta com as vozes de Steven Yeun, Sandra Oh, JK Simmons, Seth Rogen, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Gray DeLisle, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ross Marquand, Khary Payton, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah, Mark Hamill e mais. Os produtores executivos são Kirkman, Rogen, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Evan Goldberg, Helen Leigh e Cory Walker.

“A série segue Mark Grayson, de 17 anos, enquanto ele herda os superpoderes de seu pai e se propõe a se tornar o maior defensor da Terra, apenas para descobrir que o trabalho é mais desafiador do que ele jamais imaginou”, diz a sinopse. “Tudo muda quando Mark é forçado a confrontar seu passado e seu futuro, enquanto descobre o quanto mais ele terá que ir para proteger as pessoas que ama.”