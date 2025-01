Fotos de Screamboat mostram o papel de Terrifier Star no filme de terror Steamboat Willie

um novo barco gritando A foto mostra o papel de David Howard Thornton como o aterrorizante Steamboat Willie do próximo filme de terror baseado no desenho original do Mickey Mouse.

A nova foto da Variety mostra Thornton, mais conhecido por seu papel como Art the Clown na franquia Terrifier, vestido como Steamboat Willie e segurando uma lança de maneira ameaçadora. A roupa de Thornton foi desenhada pela Quantum Creation FX e o personagem aparecerá como uma marionete e fantasia. Na nova foto, o personagem de Thornton aparece pequeno próximo ao grande banco de uma balsa de Nova York vista atrás dele.

EXCLUSIVO: O ator de Art the Clown, David Howard Thornton, se transforma em um rato assassino na primeira olhada no filme de terror de Steamboat Willie, “Screamboat”.

O lançamento do filme nos cinemas será transferido do final de janeiro para abril.https://t.co/lHiY1IAJhS – Variedade (@Variety) 13 de janeiro de 2025

O filme seguirá “um grupo de nova-iorquinos em uma viagem noturna de balsa que se torna mortal quando um rato travesso começa a atacar passageiros desavisados. A improvável tripulação deve se unir para frustrar a ameaça assassina antes que sua relaxante viagem se transforme em um pesadelo.”

A versão Steamboat Willie de Mickey Mouse entrou oficialmente em domínio público em 1º de janeiro de 2024. Screamboat foi anunciado no dia seguinte, assim como vários outros filmes de terror que estão transformando Steamboat Willie em um vilão terrorista.

O que mais sabemos sobre o Screamboat?

O filme é dirigido por Steven LaMorte, que co-escreveu o roteiro com Matthew Garcia-Dunn.

O elenco do filme inclui Allison Pittel, Amy Schumacher, Jesse Posey, Jesse Kove, Rumi C. Jean-Louis, Jarlath Conroy e Charles Edwin Powell. Anteriormente, LaMorte disse que o filme contará com cenas realmente malucas devido ao tamanho do personagem de Thornton.

“Por causa de seu tamanho, há algumas mortes realmente malucas neste filme que foram muito difíceis de realizar. Definitivamente há cenas sobre as quais tenho certeza que terei uma conversa estranha com minha mãe quando terminarmos.”

“(Screamboat não será) um vilão destruidor mascarado que simplesmente assume o manto de Steamboat Willie”, disse LaMorte. “Nosso Steamboat Willie é basicamente o Steamboat Willie de que você se lembra: as músicas e as poses, tudo.”

Espera-se que Screamboat seja lançado no início de 2025 pela DeskPop Entertainment e Iconic Events Releasing.