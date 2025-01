Fotos de Transformers One: New Adventures revelam as primeiras imagens do programa Stop-Motion da Hasbro

A Hasbro compartilhou as primeiras fotos oficiais de sua próxima série animada em stop-motion intitulada, Transformers One: Novas Aventuras. Inspirado no aclamado filme da Paramount Pictures, Transformers One, o episódio de 14 episódios começará a ser transmitido em 17 de janeiro no canal oficial dos Transformers no YouTube. Novos episódios serão lançados todas as sextas e sábados.

“Estamos entusiasmados em dar aos fãs uma nova oportunidade de revisitar o mundo de Cybertron retratado no filme de animação TRANSFORMERS ONE”, disse a executiva da Hasbro, Alyse D’Antuono, em um comunicado à imprensa. “Este esforço colaborativo com a TheSoul Publishing continua a expandir os limites da marca TRANSFORMERS e a alcançar novos fãs em todo o mundo.”

Sobre o que é Transformers One: Novas Aventuras?

“Esta série stop-motion quinzenal irá capturar a tendência de jogos e conteúdo no estilo POV, infundidos com explosões de comédia baseada em ação e drama de alto risco”, diz o logline. Ele transportará os fãs diretamente para locais importantes do filme TRANSFORMERS ONE. “Esta série vai além do cânone existente e oferece aos fãs uma perspectiva única sobre os pontos de vista de seus personagens favoritos.”

Transformers One: New Adventures é produzido e distribuído em associação com TheSoul Publishing. Durante a exibição teatral do filme original, recebeu críticas positivas de críticos e fãs. Atualmente, ele tem uma classificação Certified Fresh Tomatometer de 89% no Rotten Tomatoes, bem como uma pontuação quase perfeita do Popcornmeter de 97%.

Descrito como o primeiro filme dos Transformers totalmente animado por computador, o filme de 2024 foi dirigido por Josh Cooley a partir de um roteiro escrito por Andrew Barer, Steve Desmond, Gabriel Ferrari e Michael Sherman. Apresentava as vozes de Chris Hemsworth como Orion Pax/Optimus Prime, Brian Tyree Henry como D-16/Megatron, Keegan-Michael Key como Bumblebee, Scarlett Johansson como Elita, Jon Hamm como Sentinel Prime, Laurence Fishburne como Alpha Trion e Steve . Buscemi como Starscream.