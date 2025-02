Fox Andy McCarthy Analista explora Trump Doj por ‘arma’ na coluna

O analista da Fox News Andy McCarthy criticou o Departamento de Justiça do presidente Trump, dizendo que o novo procurador -geral Pam Bondi construirá o departamento.

Em e Publicado no domingo na revista nacional, McCarthy denunciou o “Grupo de Trabalho de Arma de Bondi Arma e disse que o grupo usa a arma destinada a eliminar.

“Flash News: Pam Bondi agora representa o Departamento de Justiça, de fato, lidera. Portanto, é seu dever ético promover qualquer defesa de boa fé que seja de comportamento do governo “, escreveu McCarthy”. Na aplicação da lei partidária, exatamente a prática prejudicial que afirma estar desarmando.

No início deste mês, Bondi jurou como procurador -geral. Como ex-promotor principal na Flórida, Bondi foi aprovado por 54-46 pelo Senado. Logo após aceitar o emprego, Bondi desencadeou uma série de memorandos, incluindo o estabelecimento do grupo de trabalho, destinado a “erradicar a corrupção” no departamento.

Ele enfrentou um intenso escrutínio dos democratas que expressaram sua preocupação de que ele cederia à pressão de Trump e processar seus inimigos políticos através do departamento tradicionalmente não partidário.

McCarthy apontou que Trump tem problemas com o advogado especial da era Biden, Jack Smith, o promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg (D) e o procurador -geral de Nova York, Letitia James. Qualquer pessoa do Departamento de Justiça ou do FBI que “ajudará e instalará” essas pessoas também são “culpadas de associação”, argumentou.

“Claramente, existe o ‘grupo de trabalho de armas’ para resolver as pontuações do presidente e reescrever capítulos sombrios de sua história, enquanto fornecem garantias trimestrais do progresso do procurador -geral Bondi no que agora é a principal missão do Departamento de Justiça”, concluiu McCarthy .

