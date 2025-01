Fox News oferece a Will Cain um novo programa

A Fox News está dando ao apresentador Will Cain seu próprio programa, um programa que substituirá o apresentador Neil Cavuto no horário das 16h da rede, juntamente com outras mudanças de programação.

Cain, atualmente co-apresentador do “Fox and Friends Weekend”, estreará no final deste mês no “The Will Cain Show”, enquanto o contribuidor e comentarista da Fox Charlie Hurt substituirá Cain no “Fox and Friends Weekend”.

A rede informou ainda que “The Fox Report” e “The Big Weekend Show” serão expandidos para duas horas aos sábados e domingos após a saída de Cavuto.

A visão do novo programa de Cain é “uma visão abrangente das notícias do dia em um estilo de podcast exclusivo”, disse a rede.

Cain é um ex-locutor esportivo e analista da ESPN que ingressou na Fox em 2020 e anteriormente atuou como comentarista político da CNN e foi âncora do meio de comunicação conservador The Blaze.

“Foi uma honra acordar com a América nos últimos quatro anos e estou muito satisfeito por aplicar minha experiência em notícias, direito, entretenimento e negócios para ajudar nossos telespectadores a entender melhor as manchetes por meio de conteúdo e análises instigantes sempre.” nas tardes dos dias úteis. “Caim disse em um comunicado.

Cavuto anunciou no início deste mês que estava deixando a Fox depois de mais de duas décadas no canal a cabo mais assistido.

