FPOs podem liderar uma nova revolução agrícola no país: Shivraj Singh Chouhan

O Ministro da Agricultura, Bem-Estar dos Agricultores e Desenvolvimento Rural da União, Shivraj Singh Chouhan, inaugurou no sábado a Cúpula de Start-ups de Malnad no Instituto de Tecnologia PES em Shivamogga.

Shivamogga

O Ministro da Agricultura, Bem-Estar dos Agricultores e Desenvolvimento Rural da União, Shivraj Singh Chouhan, disse que as organizações de produtores agrícolas (FPOs) podem criar uma nova revolução no setor agrícola do país.

Falando após a inauguração do Malnad Startup Summit organizado pela Anvesana, um fórum de inovação e empreendedorismo no PES Institute of Technology, no sábado, Chouhan disse que os FPOs têm contribuído grandemente para o crescimento do setor agrícola.

“Os FPOs estão a construir marcas, a acrescentar valor aos produtos e a ajudar os agricultores a obter preços científicos para os seus produtos. Eles podem liderar uma nova revolução no sector agrícola do país”, disse o Ministro.

Apreciou os empresários que lançaram novos empreendimentos com o objectivo de beneficiar o sector agrícola. “Eles apresentaram ideias inovadoras para fortalecer o setor agrícola e ajudar em grande medida os agricultores. A escola do PES está a fazer um trabalho louvável ao proporcionar aos jovens empreendedores o apoio necessário através da criação da Anvesana”, afirmou.

Chouhan disse que o governo da União está trabalhando para reduzir o custo de produção. Os agricultores precisam levar seus produtos para cidades maiores para conseguir um preço melhor por seus produtos. “Planejamos reduzir a carga sobre os agricultores, assumindo os custos de transporte. Tanto o governo central como o estadual arcarão com os custos igualmente. “Estamos desenvolvendo um programa para ajudar os agricultores.”

Referindo-se ao esquema do ministro-chefe Kissan Samman Nidhi, o Sr. Chouhan disse anteriormente que os agricultores em Karnataka receberiam ₹ 10.000 sob o esquema. A contribuição do Estado foi suspensa. No entanto, os agricultores de Madhya Pradesh foram beneficiados porque o estado era governado pelo governo do BJP.

O Ministro da União apelou aos agricultores para que avançassem gradualmente para a agricultura biológica. “A dependência excessiva de fertilizantes químicos arruinará o solo. “Precisamos avançar em direção à agricultura orgânica sustentável”, afirmou.

BY Raghavendra, membro do Lok Sabha, legisladores SN Channabasappa, Sharada Puryanaik, Dhananjay Sarji, DS Arun, CM Patil de Anvesana, Prof. RC Jagadeesha, vice-chanceler da Universidade Keladi Shivappa Nayaka e outros estiveram presentes na ocasião.