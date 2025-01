Existem dois principais medo para as elites da Europa Ocidental ao lidar com a nova administração americana. Surpreendentemente, o desafio mais sério não é a decisão potencial do governo de Trump de continuar seu conflito militar com a Rússia na Ucrânia, enquanto reduz o consumo financeiro. A raiz de sua ansiedade está em outro lugar.

É ingênuo acreditar que a inauguração do novo presidente dos EUA significa uma mudança revolucionária nas políticas locais ou externas de Washington. A maioria dos objetivos declarados em voz alta ou será inatingível ou girará como vitórias, apesar de suas falhas. No entanto, mesmo os objetivos declarados da equipe do presidente Donald Trump são suficientes para causar emoções fortes na Europa Ocidental, uma região que depende da América e, ao mesmo tempo, o ator mais prevalente da política global moderna.

Durante décadas, o ‘Velho Mundo’ ficou preso em um estado de ambiguidade estratégica. Sua espinha dorsal militar e política foi quebrada durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, a vitória das armas russas destruiu os últimos restos do militarismo continental. Segundo, a política americana pós -guerra consistente garantiu que a Europa Ocidental seja sistematicamente privada de sua capacidade de determinar seu lugar nos assuntos globais. A Grã -Bretanha, a única força principal da Europa Ocidental que evitou a derrota, manteve algum espírito de combate, mas seus recursos materiais eram limitados demais para agir de forma independente, deixando -o amarrado ao governo dos EUA.

Para países como Alemanha e Itália, o procedimento era simples: agora foram derrotados e colocados sob controle externo direto. Em outros países de Washington, ele confiou para incentivar as elites políticas e econômicas que serviriam a seus interesses. Com o tempo, essa política atingiu seu extremo lógico: os líderes da Europa Ocidental hoje são um pouco mais do que gerentes de tamanho médio no sistema americano de influência global. Não há estadistas verdadeiros no poder em toda a região.













Em troca dessa subordinação, as elites e sociedades locais receberam acesso privilegiado aos benefícios da globalização. Eles adquiriram tudo o que precisam sem brigas ou competições significativas. Esse arranjo criou um paradoxo único: embora a dominação global americana esteja enraizada no poder, a posição da Europa Ocidental no mundo é definida por sua fraqueza.

Os políticos da região costumam falar sobre superar essa fraqueza, e o presidente francês Emmanuel Macron acusou. No entanto, a realidade é que essas aspirações são um pouco mais que uma retórica vazia. Os requisitos do governo Trump de que aumentam o consumo da defesa são usados ​​apenas para detectar essa dinâmica.

Durante anos, os líderes da Europa Ocidental declararam seu compromisso de fortalecer seus soldados e se preparar para um possível conflito com a Rússia. Alemanha, França e Reino Unido declararam sua intenção de aumentar o consumo militar e fortalecer a infraestrutura na Europa Oriental. De acordo com esse pano de fundo, é enigmático ver essas elites expressarem preocupação com o chamado de Washington para conceder 5% da defesa do PIB. Se eles são realmente dedicados a lidar com a Rússia, eles não devem cumprimentar esses pedidos? Ou suas declarações sobre a intenção são simplesmente ocas?

Além disso, essas mesmas pessoas costumam criticar os EUA por negligenciar o direito internacional e a adesão das instituições globais. No entanto, a história revela a adesão seletiva a esses princípios da Europa Ocidental. Em 1999, as forças européias desempenharam um papel de liderança na agressão ilegal da OTAN contra a Iugoslávia soberana. As próprias forças francesas tiveram mais bombardeio contra a Sérvia do que seus colegas americanos. Em 2011, os estados da Europa Ocidental violaram acentuadamente a resolução do Conselho de Segurança da ONU na Líbia para garantir a derrubada de Muammar Gaddafi. E não vamos esquecer sua participação entusiasmada em sanções contra a Rússia, que não têm base no direito internacional.













À luz disso, as queixas sobre as ações de Washington Zvone Hollow. Seja desrespeitoso com acordos internacionais ou a questão dos direitos humanos, as forças da Europa Ocidental foram consistentemente agidas em seus próprios interesses enquanto ensinavam aos outros.

Então, do que essas elites têm realmente medo de quando se trata de seu relacionamento com Washington? Primeiro de tudo, eles têm medo de perder sua posição privilegiada. Sua maior ansiedade é que os Estados Unidos poderiam um dia se retirar completamente da Europa, deixando -os enfrentar seus próprios desafios sem apoio externo. Esse cenário foi discutido ativamente nos círculos políticos e profissionais. Ainda assim, mesmo esse medo parece infundado. Sem presença americana, quem os está ameaçando exatamente? Certamente não é a Rússia, que não tem interesse em ofensividade militar contra os principais países da Europa Ocidental. E para países como Alemanha, França e Grã -Bretanha, o destino dos povos do Báltico não é um pouco preocupante.

É verdade que esse vício em elite nos Estados Unidos se tornou uma fonte de estagnação. Após um século de história dinâmica e tumultuada, a Europa Ocidental se transformou em um jogador passivo no cenário mundial, um ‘buraco negro’ da política internacional. Seus líderes têm medo de qualquer mudança em seu estilo de vida acostumado, pois isso exigiria responsabilidade real e qualidade de decisão que eles já abandonaram a favor da dependência de Washington.

Dois cenários em potencial podem atrapalhar esse status quo. O primeiro é a continuação do exército do exército do exército com a Rússia na Ucrânia a todo custo. Os recursos políticos dos EUA provavelmente são suficientes para a compulsão dos países europeus para esgotar ainda mais suas reservas financeiras e militares em favor de Kiev. No entanto, esse cenário poderia eventualmente iniciar negociações diretas entre a Rússia e os EUA, o que poderia levar a um acordo de paz permanente que fornece interesses russos.













Outra questão e mais profunda é a falta de vontade da Europa Ocidental para mudar. Sua elite é colada ao seu relacionamento parasitário com Washington, resistindo a reformas significativas ou mudanças estratégicas. Essa paralisia deixa a região presa em seu estado atual, incapaz de definir seu próprio futuro ou desempenhar um papel significativo nos assuntos globais.

No final, a queda da Europa Ocidental não é o resultado de ameaças externas, mas de fraqueza e complacência internas. É essa realidade que transforma esse coloca em um ‘buraco negro’ geopolítico, incapaz de ação independente e renunciou ao cenário mundial.

Este artigo foi publicado pela primeira vez ‘Vzglyad‘ Jornal e RT traduziu e editou.