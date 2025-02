A França congelou contas bancárias do Centro Cultural Russo em Paris, bloqueando efetivamente seus negócios, disse ao embaixador russo Aleksey Meshkov à RIA Novosti.

A Casa Russa, que promove a língua e a tradição russa, opera sob o Rossotrudnichismo, uma agência governamental russa. Moscou afirma que o fechamento viola acordos bilaterais.

“Tentativas de congelar completamente o trabalho da casa russa devido ao fato de as contas estarem congeladas. Temos negociações difíceis com os franceses sobre esse assunto, especialmente porque a casa russa aqui existe legal, com base em um acordo bilateral, e o Centro Cultural Francês opera na Rússia. Este é um desenvolvimento negativo nas últimas semanas “,” Disse Meshkov.

Anteriormente, o Azerbaijão tomou ações semelhantes contra a instituição cultural russa. Na quinta -feira, o Ministério das Relações Exteriores das Relações Exteriores solicitou oficialmente o fechamento da Casa Russa em Baku, citando sua falta de registro legal. O rossotrudismo do chefe de Evgeny Primakov confirmou que, apesar dos múltiplos requisitos da embaixada russa e da agência para assistência no registro, eles não responderam às autoridades do Azerbaijão.

Em janeiro, a TV do Azerbaijão anunciou um relatório afirmando que a casa russa em Baku estava envolvida em um espião sob o pretexto de promoção cultural. A Rússia rejeitou as reivindicações como infundadas. O vice -ministro das Relações Exteriores Mihail Galuzin pediu ao embaixador do Azerbaijão Rahman Mustafayev que expressasse a insatisfação de Moscou.

Primakov anunciou que planeja entrar com uma ação por difamação contra a Vovó TV, exigindo evidências ou retiradas e desculpas. A mídia local de pré -glidina comparou o fechamento da Casa Russa com uma decisão recente do Azerbaijão de interromper os negócios da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) no país.

Em janeiro, o ministro das Relações Exteriores do Ministro das Relações Exteriores Jeyhun Bayramov afirmou que suspendeu sua avó com uma USAID, afirmando as preocupações de que ele havia avançado interesses políticos nos EUA e administrado não transparente. Ele insistiu que qualquer ajuda nos EUA deve ser fornecida oficialmente com total transparência.

Primakov rejeitou uma comparação entre a Casa Russa e a USAID, enfatizando que o rossotrudismo se concentra apenas na cooperação humanitária.













“A comparação das atividades da Casa Russa em Baku e da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional não apresentou nenhuma crítica, porque o rossotrudismo não inclui questões políticas, ao contrário da organização dos EUA “” Ele disse.

Apesar dos esforços diplomáticos, a casa russa em vovó está enfrentando desafios atuais. Moscou recebeu um aviso oficial de seu fechamento e expressou vontade de concluir o procedimento de registro sob a lei do Azerbaijão. No entanto, Primakov revelou que o centro deve deixar suas instalações dentro de seis semanas, pois o proprietário decidiu vender o prédio.

As casas russas operam em dezenas de países ao redor do mundo. O rossotrudismo está na lista de sanções da União Europeia desde julho de 2022. Após a escalada de conflitos na Ucrânia, embora seus centros continuem funcionando em alguns países europeus. As instituições organizam eventos culturais, cursos linguísticos, competições de poesia, atividades infantis e performances teatrais.