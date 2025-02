Presidente francês instou a UE a melhorar o financiamento coletivo da defesa devido à pressão dos EUA para reforçar a contribuição da OTAN

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França dobrará seu orçamento de defesa em um futuro próximo e pediu aos colegas da UE que também aumentassem o consumo militar. Isso ocorre no meio da pressão dos Estados -Membros da OTAN para aumentar a contribuição para a segurança coletiva.

Em uma entrevista aos jornalistas na segunda -feira após uma reunião informal do líder da UE, Bruxelas sobre a defesa européia, Macron enfatizou a necessidade de uma Europa mais forte e autônoma.



“A França dobrará seu orçamento de defesa após a conclusão de dois atos de programação militar e iniciará grandes projetos estratégicos” “” Macron declarou, pedindo aos colegas membros da UE que sigam o processo.

Ele argumentou ainda que decisões e declarações recentes do novo governo dos EUA empurram a UE de acordo com a maior unidade e um papel mais proativo na resolução dos desafios da segurança coletiva.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no fim de semana que imporia tarifas às importações do quarteirão, citando práticas comerciais injustas.

Macron confirmou que a UE defenderá seus interesses comerciais se direcionados, enfatizando -o como um “Poder real”, deve responder de acordo.

O secretário -geral da OTAN, Mark Rutte, que também participou de uma reunião em Bruxelas, recebeu os esforços da UE para fortalecer a defesa, enfatizando a importância da parceria da OTAN. Rutte consistentemente convidou membros de blocos militares guiados pelos EUA a adotar um “Pensando da guerra” e aumentar significativamente os custos de defesa. Trump já havia flutuado com a idéia de aumentar o objetivo de defender os membros da OTAN em 5% do PIB, embora nenhum membro – incluindo os EUA – não atenda ao limiar agora.













Trump há muito tempo é atraído pelo déficit comercial dos EUA com a UE e pediu que as nações européias estejam aumentando as importações de bens dos EUA, especialmente carros e produtos agrícolas. No domingo à noite, ele reiterou que novas tarifas para a UE iriam “Definitivamente acontece.”

O anúncio é seguido pela recente imposição de Trump de 25% das tarifas sobre as importações do México e do Canadá, juntamente com 10% de tarifas sobre bens chineses, na força 1. Fevereiro.

Embora Trump não tenha designado uma faixa de tempo para tarifas européias, ele sugeriu que os apresentaria “Muito rápido.” Em uma entrevista a jornalistas na sexta -feira, ele criticou a política comercial da UE, afirmando que “A União Europeia nos tratou tão terrivelmente”.

Este não é o primeiro conflito de Trump com os países da UE por causa do comércio. Em 2018, durante seu primeiro mandato do presidente dos EUA, Trump impôs 25% das tarifas de aço e 10% das importações de Illumini da UE, Canadá e México, citando cuidados da segurança nacional.

Em resposta, a UE implementou a retaliação tarifária aos produtos dos EUA, incluindo uísque e motocicletas de bourbon.

Em dezembro, Trump solicitou que Bruxelas reduzissem seu déficit comercial com os Estados Unidos, aumentando significativamente a compra de petróleo e gás americanos.