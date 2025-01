Frankenstein de Guillermo del Toro revela uma foto de Oscar Isaac, um estágio de data de lançamento

Netflix revelou a primeira imagem de Oscar Isaac em Frankenstein de Guillermo del Toroque será lançado em novembro de 2025.

Na imagem, Victor Frankenstein (Isaac) tem uma estrada misteriosa enquanto enfrenta uma multidão. Frankenstein é o cientista louco que devolve a vida dos mortos, resultando em uma criatura monstruosa. Jacob Elordi interpretará a criatura de Frankenstein.

Quem está envolvido em Frankenstein por Guillermo del Toro?

O elenco de Frankenstein inclui Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Converty, Charles Dance e Christoph Waltz.

Del Toro escreve e dirige Frankenstein, baseado no inovador romance de 1818 de Mary Shelley, Frankenstein; Ou, o Prometheus moderno. Del Toro, Gary Ungar e J. Miles produzirá.

A sinopse da Netflix diz: “O diretor vencedor do Oscar, Guillermo del Toro, adapta a história clássica de Mary Shelley por Victor Frankenstein, um cientista brilhante, mas egoísta, que dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso que finalmente leva à falta de coincidência do Criador e sua criação trágica. “

Do touro, ele costumava citar Shelley e sua escrita como uma grande inspiração para sua carreira. Frankenstein é um filme que o touro queria fazer por mais de uma década.

“A figura mais importante do legado inglês é, incrivelmente, para mim, uma adolescente com o nome de Mary Shelley, e ela continuou sendo uma figura tão importante na minha vida como se fosse uma família”, disse Del Toro mais tarde . Ganhe o BAFTA para a forma de água. “E muitas vezes quando quero desistir, quando penso em me dar, quando as pessoas me dizem que sonhar com os filmes e histórias que sonho são impossíveis, penso nisso”.

Frankenstein é o projeto Del Toro em Netflix. O cineasta mexicano direcionou Pinóquio para a serpentina em 2022. O filme de stop motion no The Wooden Puppet que Vge Alive ganhou o Oscar de Melhor Feater Animado. 2022 também marcou o lançamento do Gabinete de Curiosidades, a série de antologia de terror da Toro que estreou na Netflix para o Halloween.