Franquia de filmes Sonic the Hedgehog ultrapassa marca de US$ 1 bilhão em bilheteria

Ele Sonic o ouriço A franquia de filmes atingiu um marco importante: a Paramount Pictures anunciou que as adaptações da Sega ultrapassaram oficialmente a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria.

Quanto a franquia Sonic the Hedgehog ganhou?

A franquia que ultrapassa a marca de um bilhão de dólares vem de sua receita total de bilheteria mundial. Sonic the Hedgehog e sua sequência, Sonic the Hedgehog 2, arrecadaram US$ 725,2 milhões nas bilheterias globais. A terceira parcela da série de filmes, Sonic the Hedgehog 3, foi lançada nos cinemas no mês passado e também fez sucesso.

O terceiro filme arrecadou mais de US$ 312 milhões em todo o mundo até o momento e continua a crescer. O filme estreou em primeiro lugar nas bilheterias nacionais e logo depois também teve seu maior lançamento internacional da franquia.

“Sonic the Hedgehog retorna às telonas nesta temporada de férias em sua aventura mais emocionante até agora. “Sonic, Knuckles e Tails se reúnem contra um novo e poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes como nunca enfrentaram antes”, diz a sinopse do filme. “Com suas habilidades superadas em todos os sentidos, a Equipe Sonic deve buscar uma aliança improvável na esperança de deter Shadow e proteger o planeta.”

Ben Schwartz retorna para interpretar Sonic the Hedgehog no novo filme, enquanto o elenco de vozes também inclui Colleen O’Shaughnessey como Miles “Tails” Prower, Idris Elba como Knuckles the Echidna e Keanu Reeves como Shadow the Hedgehog. James Marsden repetirá seu papel como Tom Wachowski. O elenco live-action também inclui Tika Sumpter, Krysten Ritter, Natasha Rothwell, Cristo Fernández, Alyla Browne e muito mais.

Sonic the Hedgehog 3 já está disponível nos cinemas.