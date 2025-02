Fraquezas da Seleção Indonésia Sub-20 Indra Sjafri Versão

Yakarta, vivo -No 20, a equipe nacional Sub-20 ainda tem fraquezas quando 0-3 é perdido contra o IRÁN U-20 na partida do Grupo C da Copa Asiática Sub-20 2025.

A tática disse que suas crianças adotivas não brincaram mal quando enfrentam o Irã U-20. Só eles não conseguiram antecipar os cantos.

Dois gols do Irã Sub-20 que ninham o objetivo da escolta de Ikram Algiffari começou com uma esquina. Onde o jogador da equipe nacional de U-20 indonésia perde no duelo aéreo.

“Não jogamos mal, mas não conseguimos antecipar as peças e o futebol do Irã”, disse Indra Sjafri, citado no site oficial da AFC.

Outra desvantagem da equipe nacional da Indonésia Sub-20, de acordo com o intérprete tático, é quando um por um dói com os jogadores do U-20 iraniano. Os jovens jogadores de Garuda não podem maximizar ao usar a velocidade.

“Somos fracos em questões de um duelo e um duelo e não aproveitamos a velocidade que temos”, disse o treinador de West Sumatra.

Essa derrota fez com que a equipe da Indonésia Sub-20 passasse para a próxima rodada fosse pesada. Eles devem ser capazes de maximizar nos próximos dois jogos contra o U-20 do Uzbequistão e o Iêmen U-20.

Enquanto este U-20 Indonésia está no final da classificação do Grupo C com um déficit de três gols. O U-20 está pronto para uma meta.

Enquanto o Uzbequistão U-20 com três pontos é o segundo. Eles perderam uma diferença de gol com o Irã Sub-20 que ocupa a posição superior.