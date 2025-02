Fraude online de bolso ₹ 54 lakh dois em Kalaburagi

Apesar de várias unidades de consciência da polícia cibernética, as pessoas continuam sendo vítimas de fraude online.

No último desses crimes, duas pessoas de Kalaburagi foram enganadas por ₹ 54 lakh em tantos incidentes por golpistas e dois casos se registraram na polícia cibernética, crimes econômicos e narcóticos (CEN) aqui.

Em um dos casos, um morador do Aiwan-e-Shahi Aparna N. Jawali perdeu ₹ 47,50 lakh por uma fraude online.

Inicialmente, a vítima perdeu ₹ 89.000, acreditando em uma mensagem que alegou que poderia ganhar dinheiro assistindo a links de vídeo que piscavam em seu telefone celular e enviando a captura de tela.

Quando ele entrou em contato com o atendimento ao cliente para reclamar da fraude e recuperar o valor que havia perdido, os golpistas, que falaram sob o aparecimento de atendimento ao cliente, concordaram com os detalhes bancários da vítima e transferiram ₹ 46,50 lakh de sua conta, informou a queixa.

No outro caso, B. Chandrashekar de Vidyanagar perdeu ₹ 6,80 lakh depois de investir em comércio on -line em um grupo do WhatsApp.

O golpista sugeriu investir em um grupo consultivo específico para obter mais lucros. Chandrasekhar investiu o dinheiro de acordo com o guia de fraudes e inicialmente recebeu algum dinheiro de dividendos.

Motivado por isso, ele investiu ₹ 14,80 lakh. No entanto, os golpistas retornaram apenas ₹ 8 lakh, enganando -o de ₹ 6,80 lakh.