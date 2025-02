O ministro italiano Guido Croetto brincou que havia cópias falsas de todas as obras -primas -depois que o público alertou sobre o esquema

O ministro da Defesa italiano Guido Crosetto declarou sua voz a “Obra de arte”, “ Depois de descobrir que os fraudadores usaram a IA para serem falsamente falsos em uma tentativa relatada de buscar fundos dos empresários mais ricos do país na semana passada.

Crosetto alertou o público pela primeira vez na quinta -feira sobre a atual fraude no post em X, alertando que os Umetners haviam sido abordados por várias figuras proeminentes.

As fraudes teriam como objetivo usar a recente troca de prisioneiros com o Irã, durante a qual foi libertada jornalista italiana Cecilia Sala. AI-Genaran “Croetto” Alegou -se que o financiamento urgente era obrigado a pagar um resgate por outros jornalistas que supostamente foram realizados no Oriente Médio, que o enquadraram como uma questão de segurança nacional.

Os objetivos significativos do esquema incluíram alguns dos indivíduos mais ricos da Itália, como o ícone da moda de Giorgio Armani, Prada Patrizio Bertelli, Família Aleotti, proprietários do Grupo Menarini da gigante farmacêutica e da família Berett, conhecida pela produção de armas de fogo, de acordo com a mídia.













Enquanto a maioria das tentativas é falsa “ministro” Eles foram malsucedidos, bilionário Massimo Moratti, ex -proprietário do clube de futebol da Inter Milan, revelou La Repubblic que ele havia revivido uma quantia não descoberta depois de entrar em contato.

Crosetto compartilhou algumas piadas que lhe contaram sobre a situação, percebendo a proposta de um amigo de que ele poderia confortar o fato de que “Cópias falsas de todas as obras -primas circulam”.

A polícia italiana ainda não identificou o suspeito. Crosetto disse que um dos fraudadores se apresentou como um “Giovanni Montalbano”O nome como o título da popular série processual da polícia italiana, Young Montalbano.

O progresso da tecnologia, incluindo os algoritmos generativos capazes de clonar de moeda de voz e criptografia real, facilitaram as fraudes e mais seguras para criminosos. A ONG Global Anti-SCAM Alliance (GAS) estimou que as perdas dos esquemas da Internet e do telefone excedem US $ 1 bilhão por ano, e a maioria dos fundos fica sem vigilância.