Free 3 outros reféns, Yarden Bibas apenas sem filhos

Novamente, o sol e a leve brisa, na moldura, em vários sensores brancos, movimentos carregados de milícias armadas penduradas no pacote nas laterais: como 484 dias atrás, quando fotografias especulares mostravam o Hamas para atacar SDerot, cortando os transeuntes -bos . Desta vez, há uma cena no sul de Gaza em Khan Youunis, onde os terroristas se reuniram em uma grande estrada de terra, no meio das ruínas da guerra, onde desde então eles prepararam um estágio para a libertação de dois reféns israelenses cedo De manhã foi capturada em 7 de outubro de 2023.

Subiu pela primeira vez para sequestrar com a cidadania franco-israelense na toalha básica Ofereça Calderon, Por trás da grande carta com os rostos dos líderes da organização islâmica morta por IDF, começando com o líder militar Muhammed Deif. Refém, 54 anos, perdido, mas em boa forma, bem -vindo de acordo com o script que segurava um certificado de liberação em uma mão, enquanto a multidão dobrada olhou para uma distância segura: de acordo com Arbel Yehud e Gadi Moses foram libertados, mas mostrou que comandou cidadãos.

Então Yarden Bibas, 35 anos, pai de ambos os filhos Kfir e Ariel2 e 5 anos, e o marido de Shiri, que voltaria primeiro. O apático e distante Yarden se moveu lentamente no meio das milícias, no primeiro teste de vida além da prisão, ele não sabia sobre o verdadeiro destino das crianças e de sua esposa. Em novembro de 2023, os militistas disseram a ele – eles o levaram de volta ao vídeo e depois publicaram – que sua família havia morrido em bombardeios israelenses. Sábado de manhã, Yarden ainda estava parado no relatório.

Em seguida, os membros da família contaram a ele sobre o “forte interesse das autoridades” para seus entes queridos, Mas também essa IDF não encontrou evidências de que sua família não estava mais viva. Yarden então encontrou um sorriso incerto, outro impulso vital, em emoções que encontram seu pai e irmã.

Vídeo Israel, Yarden Bibas e Ofert Calderon aceitam suas famílias

Enquanto isso, o roteiro escrito pelos comunicadores do Hamas se mudou para o porto de Gaza. Onde em um estágio real preparado em frente ao mar cintilante, com um vento leve que interrompeu as bandeiras verdes e palestinas, os fundamentalistas de Israeli Siegel, de 65 anos, eram acompanhados por armas. Forte perda de peso, muito pálida, com um chapéu e dois envelopes de “lembrança” de uma faixa, uma das quais, segundo Wally, para sua esposa Aviva liberada durante o primeiro cessar -fogo, mas sem presentes de terroristas. Ele também recebeu Gazawi separado à distância e, em inglês, também em inglês, “o sionismo nazista não ganhará”, não apenas repórteres da Al Jazeera, mas também desta vez os operadores de propaganda do Hamas Hamas.

Vídeos e fotos entraram nas casas de todos os países árabes em Israel. Fornecido por uma Cruz Vermelha para IDF, os reféns foram trazidos para a estrutura militar em Reem E depois de um helicóptero em hospitais. Ele exclamou: “Pai, de volta, você está de volta, que campeão, o que você sobreviveu”. No vídeo lançado por Calderon, ele também encontrou seus filhos, dois dos quais iluminaram reféns e libertaram o incêndio durante o primeiro: “Estou aqui. Eu prometi voltar. Eu não desisti ”, ele disse que o aperto deles era forte. “Lá, Yarden, Keith, como é bom vê -lo em casa”, disse o primeiro -ministro Benyamin Netanyahu. “Nessas lições, todos os nossos pensamentos com Shiri, Ariel e Kfir Bibas estão com elas e com todos os sequestrados, vivos e mortos que não retornaram a Israel”, acrescentou. Na troca de seqüestrados, Israel emitiu 183 prisioneiros palestinos.

De acordo com as autoridades palestinas aos 18 anos, uma prisão perpétua serve. Mais de 100 vieram da faixa e foram presos após 7 de outubro e detidos sem tribunal. Agora, os próximos doze reféns devem ser libertados nas rodadas seguintes da primeira fase. A próxima semana de negociações começará para a segunda parte do plano, o que deve levar à liberação de outros 24 reféns ainda vivos. Em troca, as IDFs devem recuar completamente de Gaza, incluindo o corredor da Filadélfia na fronteira entre Gaza e Egito. Nas próximas horas, Benyamin Netanyahu voará para Washington para encontrar o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o primeiro líder estrangeiro a ser recebido na Casa Branca após um juramento: o Hamas parou a segunda fase com o Hamas. A Frente Árabe, que não pretende aproveitar a idéia de magnata, expande para cinco países durante sua reconstrução.

