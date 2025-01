Friday Night Lights Star Taylor Kitsch foi convidada para fazer parte da reinicialização do Peacock

taylor kitsch Ele diz que foi convidado a fazer parte do novo Luzes de sexta à noite Reinicialização do Pavão.

Em 2024, foi anunciado que a Universal Television estava desenvolvendo uma reinicialização de Friday Night Lights, a aclamada série de televisão estrelada por Kyle Chandler e Connie Britton que estreou em 2006 e durou cinco temporadas. Kitsch interpretou Tim Riggins, um defensor que luta contra o alcoolismo, na série original.

Durante uma entrevista com The Spotlight da SiriusXM com Jessica Shaw, via linha de televisãoKitsch confirmou que foi “perguntado” sobre fazer parte da nova reinicialização do Friday Night Lights; embora ele não tenha revelado muitos mais detalhes e depois tenha dito: “Vamos deixar por isso mesmo”.

O que mais Taylor Kitsch disse sobre a reinicialização do Friday Night Lights?

No entanto, ele disse que estava potencialmente interessado em retornar ao mundo de Friday Night Lights por um curto período de tempo.

“Eu entraria e faria alguma coisa, talvez para um episódio ou algo assim. Mas não quero ir e fazer tudo”, disse ele.

Kitsch também observou que estaria aberto a interpretar alguém que não fosse Riggins na nova série, como “o técnico de um time adversário ou algo assim”.

A descrição da nova série Friday Night Lights diz: “Depois de um furacão devastador, um time de futebol americano de uma escola e seu treinador interino danificado fazem uma aposta improvável de que um campeonato estadual de ensino médio do Texas se tornará um farol de luz para sua cidade. “

Jason Katims, que foi showrunner do Friday Night Lights original, retorna para a reinicialização. Peter Berg e Brian Grazer também retornam, enquanto Kristen Zolner será a produtora executiva da Imagine Entertainment.

Nenhuma informação de elenco para a nova série foi anunciada neste momento.

Peacock ainda não anunciou a data de estreia da nova série Friday Night Lights.