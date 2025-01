Frost endossa Hogg na corrida para vice-presidente do DNC

O deputado Maxwell Frost (D-Flórida) endossou na quarta-feira o candidato à vice-presidência do Comitê Nacional Democrata, David Hogg, chamando o candidato de um agente de mudança geracional.

“Eu estava lá dias depois do tiroteio em Parkland, organizando com ele, outros sobreviventes e pais para lutar para garantir que o que aconteceu em Marjory Stoneman Douglas nunca mais acontecesse em lugar nenhum”, disse Frost em comunicado.

“Ver sua liderança naquela época e trabalhar com ele por muitos anos me mostrou o quão importante ele é para o avanço deste trabalho e por que precisamos que ele seja o próximo vice-presidente do Comitê Nacional Democrata”, continuou ele.

Frost e Hogg estão envolvidos há muito tempo no movimento de prevenção da violência armada. Hogg, um sobrevivente do tiroteio na escola de Parkland, foi cofundador da March for Our Lives após o tiroteio em massa. Antes de servir no Congresso, Frost foi o diretor organizador nacional do grupo.

Frost, 27, e Hogg, 24, também estão entre as vozes mais proeminentes da Geração Z dentro do partido. Frost é o membro mais jovem do Congresso.

Numa entrevista ao The Hill no mês passado, Hogg citou a perda de terreno dos democratas entre os eleitores jovens como um factor motivador na sua decisão de concorrer à vice-presidência.

“Francamente, precisamos nos concentrar no fortalecimento de nossos jovens no partido e não de uma forma que nos dê tapinhas na cabeça e apenas considere nossos votos garantidos, mas que na verdade nos dê poder no partido”, disse Hogg.

Fonte