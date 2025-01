Funcionário do Ministério do Interior da União visita Tirumala por dois dias

O secretário adicional do Ministério do Interior da União, Sanjeev Kumar Jindal, visitará Tirumala por dois dias a partir de domingo (19 de janeiro de 2025).

O objetivo é investigar a recente debandada e incêndio que eclodiu em um balcão de distribuição de laddu., ambos criaram um susto em relação à segurança pública.

De acordo com fontes confiáveis, o Sr. Jindal se reunirá com funcionários do Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) e discutirá a causa provável dos incidentes que colocaram o TTD em uma situação embaraçosa.

O Ministério da Administração Interna já sondou o governo do estado e o TTD sobre a gravidade do assunto e a necessidade de tomar medidas para evitar acidentes semelhantes no futuro.

Recorde-se que seis devotos morreram e várias pessoas ficaram feridas na debandada que ocorreu quando as pessoas lutavam por bilhetes (no dia 8 de Janeiro) para terem Vaikunta Dwara Darshanam do Senhor das Sete Colinas na auspiciosa ocasião de Impacto no Ekadasi em 10 de janeiro.

O incêndio que destruiu um balcão laddu em 13 de janeiro gerou pânico, mas felizmente o fogo foi apagado antes de se espalhar para outras partes do complexo do templo.