Funcionário público de Andhra Pradesh recebe prêmio de excelência do primeiro-ministro

Nishant Kumar, Diretor de Impostos Especiais e Proibição, Manglagiri e ex-Coletor Distrital de Parvathipuram, recebeu o prestigiado Prêmio do Primeiro Ministro de Excelência em Administração Pública para 2023.

Este prémio reconhece a sua liderança exemplar na implementação da iniciativa PRISM 10 (Projecto para Reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil Abaixo de 10) durante o seu mandato de 2022 a 2024 em Parvathipuram.

Em carta datada de 10 de janeiro de 2205, V. Srinivas, Secretário do Ministério de Pessoal, Queixas Públicas e Pensões do Governo da Índia, informou ao Sr. Nishant Kumar que ele havia sido selecionado para o prêmio.

O projecto PRISM 10 abordou desafios críticos de saúde materna e infantil em Parvathipuram, um distrito tribal que enfrenta uma elevada taxa de mortalidade infantil (IMR), taxa de mortalidade materna (MMR) e cobertura vacinal inadequada, disse Nishant Kumar num comunicado na quinta-feira.

No início do projeto em 2022, a TMI de Parvathipuram era de 24, a MMR era de 128 e a cobertura vacinal era de 47,2%.

Sob a liderança do Sr. Nishant Kumar, a iniciativa adoptou uma abordagem integrada aos cuidados de saúde materno-infantis. Os esforços concentraram-se no acompanhamento das gravidezes, na garantia de partos seguros e na expansão da cobertura vacinal. Em fevereiro de 2024, a TMI do distrito foi reduzida para 8, salvando mais de 210 vidas de crianças anualmente, enquanto a MMR caiu 42%, para 74. A cobertura vacinal aumentou para 97,77%, elevando o Parvathipuram ao primeiro lugar no ranking estadual.

O prêmio, reconhecido na categoria “Distrito de Inovação”, destaca a governança inovadora e orientada para resultados do Sr. Kumar.