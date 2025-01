‘Funcionários do Departamento de Educação’ levam $$ 30 lakh em dinheiro da casa do empresário perto de Mangaluru

Seis pessoas se passando por funcionários da Diretoria de Execução (ED) levaram cerca de ₹ 30 lakh em dinheiro da residência de um empresário nos limites da delegacia de polícia de Vitla, no distrito de Dakshina Kannada, em 3 de janeiro.

A gangue chegou em um carro com matrícula Tamil Nadu à residência de M. Sulaiman, um fazendeiro e empresário Beedi, em Kolnad por volta das 20h10. Eles se apresentaram como funcionários do ED, afirmou Mohammed Iqbal, filho de Sulaiman, em uma denúncia. para a polícia. Eles alegaram ter ordem judicial para revistar a casa. Eles confiscaram os celulares da família antes de revistarem a casa.

Encontrando dinheiro num almirah no quarto do Sr. Sulaiman, os homens disseram à família que não podiam manter uma quantia tão grande de dinheiro em casa. Eles “confiscaram” o dinheiro, no valor de cerca de Rs 30 lakh, deram um “reconhecimento” e disseram ao reclamante para retirá-lo no escritório do ED em Bengaluru antes de sair de casa, junto com os telefones celulares, por volta das 22h30.

Depois de conversar com outros familiares, o Sr. Iqbal percebeu que a família havia sido enganada. Ele imediatamente apresentou queixa à polícia.

A polícia de Vitla registrou um caso de fraude e armadilha por falsificação de identidade sob Bharatiya Nyay Samhita. O superintendente distrital de polícia de Dakshina Kannada, N Yatish, e outros altos funcionários visitaram a casa e orientaram a investigação.