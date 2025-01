Funcionários do NPS anunciam dharna em 7 de fevereiro

A Associação de Funcionários do NPS do Governo do Estado de Karnataka anunciou um dharna em 7 de fevereiro se o Governo do Estado não anunciar o desmantelamento do Novo Regime de Pensões e a decisão de reverter para o antigo regime de pensões no Orçamento 2025-2026.

Após a reunião do executivo estadual aqui no domingo, a Associação disse que o ministro-chefe Siddaramaiah havia prometido em 1º de janeiro de 2023 levar a questão do desmantelamento do NPS ao gabinete e decidir sobre o assunto. “Enquanto isso, o Centro anunciou o Regime Único de Pensões (UPS) para substituir o NPS. No entanto, rejeitamos completamente a UPS. Nosso único requisito é implementar o OPS.”

A declaração dizia: “Se os funcionários não obtiverem qualquer garantia no orçamento 2025-2026, conforme prometido no manifesto do Congresso, organizaremos o dharna para exigir os nossos direitos. A associação também se opõe ao comitê que foi criado para examinar a evolução nos estados que eliminaram o NPS e retornaram ao OPS.