Funcionários para tomar medidas energéticas contra as invasões dos corpos de água em Mandya

As autoridades lançarão uma ofensiva contra as invasões de lagos e corpos de água no distrito de Mandya.

Em uma reunião de revisão presidida pelo vice -comissário de Mandya, Sr. Kumar, na terça -feira, as autoridades foram instruídas a examinar os lagos e apresentar um relatório sobre o escopo da invasão.

Kumar disse que 962 lagos serão pesquisados ​​em Mandya, e as medidas necessárias serão tomadas para eliminar invasões. Além disso, serão tomadas medidas para garantir que os invasores sejam processados ​​de acordo com a lei.

Ele disse que o mapeamento de GPS seria realizado nos 962 lagos encontrados sob Zilla Panchayat e Cauvery Neeravari Nigam Ltd. para garantir que eles não estejam contaminados. Além disso, os sinais e avisos seriam destacados para informar o público a não contaminar a água.

Na tentativa de manter os corpos de água, os comitês de conservação do lago serão constituídos em nível local, e uma célula dedicada será estabelecida para lidar com queixas sobre a poluição da água no nível distrital.

As manifestações de consciência pública também serão realizadas em todo o distrito.