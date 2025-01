Fundação de Beyoncé doa US$ 2,5 milhões para ajudar no combate aos incêndios florestais em Los Angeles

Fundação de Beyoncé doa US$ 2,5 milhões para ajudar no combate aos...

A artista vencedora do Grammy Beyoncé Knowles-Carter doará US$ 2,5 milhões por meio de sua fundação para ajudar nos esforços de combate a incêndios na área de Los Angeles.

A Fundação BeyGood anunciou no domingo seu Los Angeles Fire Relief Fund, que foi iniciado em resposta à devastação que assola a região.

“Los Angeles, estamos com você”, publicou a Fundação emInstagram. “O fundo destina-se a ajudar famílias na área de Altadena/Pasadena que perderam suas casas, e igrejas e centros comunitários para atender às necessidades imediatas das pessoas afetadas pelos incêndios florestais”.

Os incêndios florestais, iniciados em 7 de janeiro, deixaram um rastro de destruição. Pelo menos 24 pessoas morreram.

Os ventos fortes fizeram com que os incêndios se espalhassem, queimando milhares de casas e outros edifícios, incluindo o bangalô da mãe de Beyoncé em Malibu.

“Deus abençoe todos os homens e mulheres corajosos do nosso corpo de bombeiros que arriscaram as suas vidas em condições perigosas”, disse Tina Knowles num comunicado.postagem no instagramcompartilhando a perda de sua casa.

“Para as pessoas que perderam suas casas e pertences, só posso imaginar como é perder propriedades e tudo o que vocês trabalharam tanto e sacrificaram tanto para possuir! Meu coração e orações mais profundas estão com todos vocês.”

Beyoncé não é a primeira celebridade a enviar ajuda às pessoas afetadas pelos incêndios. A atriz Halle Berry disse que tem doado seu “armário inteiro” para a +Coop, uma loja de artigos domésticos em Beverly Hills.

Jamie Lee Curtis também alocou fundos para esforços de socorro, postando no instagram que doou US$ 1 milhão e está em comunicação com o governador Gavin Newsom (D), a prefeita de Los Angeles Karen Bass (D) e o senador Adam Schiff (D) para ajudar a determinar onde os fundos são mais necessários.





