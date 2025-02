Fundação Rockefeller pronta para ajudar um programa de alimentos nutricionais gratuitos, Luhut: mas não fundos

Yakarta, vivo – Presidente do Conselho Econômico Nacional (Den), Luhut Bins Pandjaita revelou que as instituições estrangeiras da Fundação Rockefeller dos Estados Unidos (EUA) estavam interessados ​​em participar do Presidente Pabowo Subriantedo do Programa de Nutrição Nutrição (MBG).

Luhut disse que retornou recentemente dos Estados Unidos depois de realizar uma reunião com vários de seus parceiros em relação ao programa MBG. Ele considerou que este programa de almoço ajudará a criar igualdade econômica, porque este programa abrange 74.000 aldeias em todo o país.

“Discutimos este programa, porque o que é necessário agora é sua administração. Eu conheci uma equipe da Rockefeller Foundation em Bali e também ontem em Yakarta, eles também se encontraram com o presidente e discutiremos mais sobre esse programa”. Luhut disse no evento Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

 Conselheiro Especial do Presidente e Presidente do Conselho Econômico Nacional (den) Luhut Bines Pandjaitan

Luhut declarou que a participação de Rockefeller não era em termos de financiamento. Porque, de acordo com ele, o orçamento do estado (APBN) é suficiente para atender a este programa.

“O financiamento não é um problema, porque nosso orçamento do estado é suficiente”, explicou.

Luhut disse que Rockefeller neste caso estará envolvido na governança e no ecossistema de alimentação de nutrientes.

“Estou muito otimista porque a Fundação Rockefeller me disse na noite passada que um programa semelhante havia sido realizado em 130 países. Eles (Rockefeller) estavam muito empolgados em nos apoiar, e discutiremos os detalhes, incluindo como construir um ecossistema para Este programa “, acrescentou.

