Fundador Openi admite que o chinês Deepseek é “impressionante”

O magnata da tecnologia americana Sam Altman prometeu que sua empresa entregaria “modelos muito melhores” no futuro

Chinês desenvolvido Deepseek AI é “Modelo impressionante”, O CEO e co-fundador da Openai Altman admitiu, prometendo que sua própria empresa forneceria melhores alternativas no futuro.

Começando baseado em Hangzhou, anunciou seu aplicativo assistente de AI Ear este mês e, nesta semana, ele se tornou o aplicativo mais completo na US App App Store, superando o ChatGPT da Openi.

O rápido sucesso da DeepSeek lançou uma disponibilidade gratuita do aplicativo e o design adaptado aos usuários. Além disso, a decisão de Deepseek de tornar seus modelos o código aberto que ela permitiu aos desenvolvedores de todo o mundo abordar e melhorar o software, incentivando a rápida adoção e inovações.

O fenômeno levou a um declínio significativo em ações tecnológicas dos EUA, e as principais empresas como a Nvidia sofreram perdas significativas, e os investidores expressaram preocupação com os possíveis distúrbios das soluções econômicas de IA da Deepseek para gigantes tecnológicos estabelecidos.

“O R1 de Deepseek é um modelo impressionante, especialmente sobre o que eles podem entregar para o preço” “ Altman escreveu no X na segunda -feira. “Obviamente, entregaremos modelos muito melhores, e também é legalmente empoderador que tenhamos um novo concorrente!” Ele acrescentou, promissor “Puxe algumas edições.”

O presidente dos EUA, Donald Trump, falando com jornalistas de aeronaves mais cedo durante o dia, chamou a edição chinesa do Modelo A AI “Call de alerta” Para nós, empresas tecnológicas que intensificam e competem.













Apesar das sanções americanas significativas destinadas a negar a China Avançado Eletrônicos importantes para a indústria de IA e seus ativos de produção, a DeepSeek conseguiu reconciliar o desempenho de seus concorrentes nos EUA e na propriedade indiana usando muito menos forças de computador.

“Longe de sufocar a inovação chinesa, Washington pode tê -lo incentivado”. Financial Times relatou na segunda -feira.

Trump, que anunciou sua iniciativa Stargate, com sede em US $ 500 bilhões, com um investimento ao ar livre, Softbank e Oracle–ele agora entrava no novo momento da liderança global no campo da IA, ele apontou para a economia de Deepseek.

“Isso é bom porque você não precisa gastar tanto dinheiro. Considero isso positivo como ativos”. Ele disse na segunda -feira. Agora eles vão “É necessário ser um laser focado em uma competição vencedora” Trump acrescentou na indústria da IA.