Fundador Openi exclui uma ação contra a Deepsek

Altman Sam Altman chamou o modelo de IA chinês de “impressionante” e recebeu a competição, apesar da preocupação com o GPT de engenharia reversa

Openi tem “Sem planos” Para lidar com procedimentos legais contra a Deepsek, uma startup chinesa de inteligência artificial conhecida pelo Avançado Chatbot, informou o fundador da empresa americana Sam Altman.

Falando a Tóquio na segunda -feira, Altman descreveu Deepseek como “Certamente um modelo impressionante” E ele enfatizou a dedicação do Openi ao desenvolvimento dos principais produtos.

Deepseek, lançado em janeiro de 2025, rapidamente atraiu a atenção para seu código aberto gratuito de AI Chatbot, Deepseek-R1. Ao contrário do ChatGPT da Openi, que oferece recursos avançados através do modelo de assinatura, o Deepseek-R1 está disponível gratuitamente.

Logo após a publicação, ela se tornou a aplicação gratuita mais interessante na Apple App Store dos EUA, atraindo o interesse dos pesquisadores e líderes tecnológicos da IA ​​como um concorrente significativo para o Openi.

No mês passado, o Openii causou a preocupação que a Deepseek contratou “destilação” Técnicas de replicação GPT. Esse método envolve o treinamento de modelos menores com base em saídas maiores, ignorando potencialmente a necessidade de uma abordagem direta à tecnologia de propriedade. O OpenII alegou que havia evidências para apoiar a Deepseek usou essa abordagem no desenvolvimento de seus modelos.

Questionado sobre um procedimento legal em potencial, Altman rejeitou o termo, afirmando, “Não, não estamos planejando processar Deepsek agora. Continuaremos a construir ótimos produtos e administrar o mundo com o modelo, e acho que será bem -sucedido”. Ele expressou ainda que o Openi recebeu a concorrência.













Depois de iniciar a Deepseek, as ações das empresas tecnológicas dos EUA associadas à IA, incluindo a parceira da NVIDIA e da Microsoft da Openi, sofreram um declínio acentuado porque os investidores responderam às chances de um incrível rival de fontes abertas.

Enquanto isso, as preocupações sobre as possíveis relações de Deepsek com iniciativas que apoiam o governo chinês levaram a que alguns países e organizações limitaram seu uso. A Austrália emitiu avisos Deepseek, o regulador de dados italiano bloqueou o acesso ao aplicativo devido a problemas de privacidade de dados e a Marinha dos EUA proibiu usá -lo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também comentou sobre a situação, referindo -se a Deepseek como um “Call de alerta” Para as empresas americanas, ai e persuadir a indústria dos EUA a ficar “O laser se concentrou em uma competição vencedora”.

Em resposta à competição da DeepSeek, o Openii anunciou planos para acelerar o lançamento de modelos aprimorados de IA, com o objetivo de manter a posição de liderança na indústria de IA.

Enquanto isso, outros países estão aprimorando suas próprias iniciativas de IA. A Índia anunciou planos de lançar seu próprio concorrente Deepsek e Chatgpt até o final do ano, enquanto o Naver e o Instituto de Inovações de Tecnologia dos Emirados Árabes Unidos na Coréia do Sul investiram amplamente em grandes modelos lingüísticos. O presidente russo Vladimir Putin também instruiu o governo a cooperar com a China no desenvolvimento da IA.