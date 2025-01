Fusão Nissan-Honda ultrapassará Hyundai-Kia

Tóquio, VIVA – A fusão planejada entre a Honda Motor Co. e a Nissan Motor Corp. tem o potencial de mudar o mapa competitivo da indústria automotiva global. Segundo especialistas, a fusão poderá colocar ambas as empresas numa posição mais forte para enfrentar novos desafios tecnológicos e acelerar a produção de veículos eléctricos (VE).

Em 23 de dezembro, as duas empresas anunciaram negociações para formar uma nova holding que administraria a Honda e a Nissan, e possivelmente incluiria a Mitsubishi Motors Corp.

No entanto, executivos de ambos os lados disseram que levaria vários meses para fechar o acordo. Se for bem-sucedida, esta empresa combinada deverá ser listada na Bolsa de Valores de Tóquio em agosto de 2026.

ListadoVIVA Automotive mergulho automotivo, No sábado, 4 de janeiro de 2025, a notícia desta fusão chocou imediatamente a indústria automotiva. Algumas partes questionam o tempo necessário para concluir este processo, enquanto outras vêem-no como uma grande oportunidade, especialmente para a Nissan, que enfrenta pressão.

 Colaboração entre Nissan e Honda

Segundo Vincent Sun, analista sênior da Morningstar-Asia, o competitivo mercado de veículos elétricos é o principal impulsionador desta fusão. No entanto, ele está cético sobre se a combinação da Honda e da Nissan pode competir com a Tesla e os fabricantes chineses de veículos elétricos devido à falta de modelos de veículos elétricos atraentes de ambas as empresas.

Por outro lado, Dorothy Ashford, vice-presidente da ITS Logistics, está optimista quanto à combinação dos recursos globais de produção, investigação e desenvolvimento das duas empresas.

Espera-se também que esta fusão elimine redundâncias operacionais e una iniciativas de veículos híbridos e elétricos. Desta forma, a posição da Honda e da Nissan no mercado será reforçada.

Se esta fusão for concluída, a empresa combinada terá receitas anuais de mais de 30 biliões de ienes (equivalente a 2.942 biliões de IDR) e lucros operacionais de mais de 3 biliões de ienes (cerca de 294,2 biliões de IDR).

Com este número, a Honda e a Nissan tornar-se-ão os terceiros maiores fabricantes de automóveis do mundo, ultrapassando a Hyundai e a Kia, mas ainda atrás do Grupo Volkswagen e da Toyota Motor Corp.