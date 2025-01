Futura enfermeira e estrela do futebol entre as vítimas do ataque terrorista em Nova Orleans

Futura enfermeira e estrela do futebol entre as vítimas do ataque terrorista...

As autoridades ainda não divulgaram os nomes das 15 pessoas que morreram no ataque do dia de Ano Novo em Nova Orleães, mas familiares e amigos começaram a partilhar informações sobre elas online.

O legista de Nova Orleans, Dr. Dwight McKenna, disse que divulgará os nomes no assentamento assim que as autópsias forem concluídas e as autoridades falarem com os parentes mais próximos. A Associated Press informou.

Cerca de 30 pessoas ficaram feridas quando o suspeito Shamsud-Din Jabbar, 42, bateu em uma van alugada na movimentada Bourbon Street na manhã de quarta-feira. Ele morreu em um tiroteio com a polícia.

O FBI está investigando o incidente como um ataque terrorista devido às supostas ligações dos agressores com o Estado Islâmico.

Aqui está o que sabemos sobre as vítimas.

Nikyra Dedeaux

Uma das vítimas, Nikyra Dedeaux, 18 anos, sonhava em ser enfermeira, segundo a amiga.

“Um caminhão dobrou a esquina e está vindo a toda velocidade, jogando pessoas como em uma cena de filme, jogando pessoas para o alto”, disse Zion Parsons à AP. “Ele bateu nela e a jogou a pelo menos 9 metros e eu tive sorte de estar vivo.”

Parsons disse que havia corpos espalhados pela rua e todos gritavam e choravam.

“Foi uma loucura, a coisa mais próxima de uma zona de guerra que já vi na minha vida”, disse ele.

Dedeaux era uma filha responsável e ajudava a cuidar dos irmãos.

Ela trabalhava em um hospital e iria começar a faculdade e cumprir seu objetivo de se tornar enfermeira registrada, acrescentou sua amiga.

caçador de reggie

Reggie Hunter, 37 anos, pai de dois filhos, de Baton Rouge, Louisiana, tinha acabado de sair do trabalho e ia comemorar o feriado com seu primo quando ocorreu o ataque.

Seu primo Shirell Jackson ele disse a Nola.com que Hunter e seu outro primo foram atropelados pelo caminhão.

Eles decidiram comemorar na cidade antes do agora adiado Sugar Bowl entre a Universidade da Geórgia e a Universidade de Notre Dame.

faia tigre

Martin “Tiger” Bech, 27, foi ex-astro do futebol americano universitário e colegial da Pelican State.

Ele morreu no ataque, informou a mídia local. O ex-diretor atlético de Bech na St. Thomas More Catholic High School em Lafayette, Louisiana, confirmou à mídia local.

Bech jogou futebol na Universidade de Princeton até se formar em 2021. Trabalhou como corretor de investimentos em uma corretora de Nova York.

Bob Surace, técnico de futebol de Princeton, disse à AP que estava trocando mensagens de texto com o pai da vítima. Bech ganhou honras da All-Ivy League como retornador de chutes.

Jack Bech, irmão da vítima que joga como wide receiver na Texas Christian University, escreveu em uma postagem na plataforma social que ele sempre amaria seu irmão.

“Você me inspirou a fazer isso todos os dias e agora pode estar comigo a cada momento”, escreveu ele.

Surazá ele disse à ESPN aquele apelido Tiger de Bech “o descrevia como um competidor”.

“Ele era alguém que de alguma forma, como em momentos-chave, se destacou e estava cheio de energia, cheio de vida”, disse ele.

Nicole Pérez

Nicole Pérez, de 20 e poucos anos, era mãe solteira de um filho de 4 anos.

Ela foi recentemente promovida a gerente do Kimmy’s Deli em Metarie, Louisiana. Perez estava “muito animado”, disse a proprietária da delicatessen Kimberly Usher à AP.

Usher disse que Perez estava interessado no lado comercial das operações e foi autorizado a trazer seu filho, Melo, para trabalhar. Perez ensinou-lhe habilidades básicas durante os intervalos.

“Ela era uma mãe muito boa”, disse Usher.

Usher abriu uma conta GoFundMe para cobrir os custos do funeral e ajudar nas despesas de seu filho.

Fonte