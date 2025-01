A enxurrada de manchetes sobre os primeiros dias do presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca é surpreendente, mas não surpreendente. Estamos acostumados com sua hiperatividade. No entanto, ao contrário de há oito anos, a reacção é agora diferente. Na altura, a ascensão de Trump foi vista como uma anomalia política – um choque que muitos tentaram explicar apontando o dedo à alegada interferência russa. O próprio Trump pareceu pego de surpresa pela vitória inesperada.

Hoje o quadro mudou. O regresso de um republicano ao poder não é acidental; é um retorno deliberado. Ele está a lidar com um ar de inevitabilidade, ajudado por um partido agora unido sob a sua liderança e por um establishment que, a contragosto ou não, se adaptou ao seu domínio. Com o controlo do Congresso e uma equipa escolhida a dedo e ideologicamente alinhada com ele, Trump tem dois anos para prosseguir a sua visão com o mínimo de resistência. Desta vez, sua retórica poderia muito bem se transformar em realidade.

A visão de mundo de Trump tem sido consistente há décadas. As declarações públicas da década de 1980, muito antes do início da sua carreira política, reflectem as mesmas crenças fundamentais que ele mantém hoje. O objectivo final de Trump é a supremacia americana – mas não a liderança liberal global defendida pelos seus antecessores. Sua versão de supremacia é transacional e utilitária. Alianças, instituições e relacionamentos só são valiosos se trouxerem benefícios materiais para os EUA. Aqueles que exigem sacrifícios sem retorno são obrigações a serem rejeitadas.

A América de Trump não está interessada na autoridade moral, na estabilidade global ou na resolução de problemas mundiais. Visa extrair o máximo benefício de qualquer interação, seja na economia, na segurança ou na política. Se outros rejeitarem o “acordo” de Trump, a coerção rapidamente se tornará a sua estratégia preferida.













Avesso à guerra, inclinado à luta económica

Embora Trump defenda uma abordagem dura e combativa, está relutante em envolver-se em conflitos armados. Isto não é por causa do pacifismo, mas por causa da praticidade. O desenvolvedor de Trump vê a guerra como um desperdício e contraproducente. A destruição é inconsistente com seus instintos de construir e adquirir bens. Para ele, o conflito é melhor resolvido através de negociações, fusões ou aquisições – e não de destruição.

Esta aversão ao conflito militar explica a sua preferência pela guerra económica. As guerras comerciais e as negociações agressivas são as suas ferramentas eleitorais, muitas vezes dirigidas a aliados próximos dos EUA e não a adversários. Esta abordagem perturba os parceiros tradicionais e desafia o sistema internacional “baseado em regras” do pós-Guerra Fria, onde as alianças são valorizadas pela sua estabilidade colectiva. Trump não vê qualquer valor inerente nestas alianças, a menos que proporcionem benefícios tangíveis aos EUA.

Implicações para as relações russo-americanas

Para a Rússia, o regresso de Trump traz perspectivas diferentes. Por um lado, o desdém de Trump pela ordem mundial liberal assinala um afastamento da rigidez ideológica das administrações anteriores. O sistema pós-Guerra Fria rejeitou frequentemente os interesses nacionais russos em favor de um domínio global centrado nos EUA. Em contraste, a política “América em Primeiro Lugar” de Trump centra-se nos interesses nacionais, o que abre a porta para acordos pragmáticos baseados no benefício mútuo.

No entanto, a abordagem de Trump continua profundamente falha. Ele não está interessado em resolver as causas profundas do conflito. Na Ucrânia, por exemplo, o seu objectivo não é uma solução abrangente, mas uma simples cessação das hostilidades. Um cessar-fogo estável nos moldes existentes seria suficiente para ele, deixando à Europa Ocidental ou a outros a tarefa de resolver as questões de segurança mais profundas. Isto não é suficiente para a Rússia. Moscovo procura uma solução a longo prazo que resolva o desequilíbrio na segurança europeia – uma preocupação que é pouco provável que Trump priorize.













O desinteresse de Trump em projetos internacionais complexos complica ainda mais as coisas. Ele prefere acordos simples, como evidenciado pelos Acordos de Abraham no Médio Oriente. Estes acordos funcionaram porque contornaram disputas históricas arraigadas em favor de soluções pragmáticas e economicamente orientadas. Contudo, aplicar este modelo à Ucrânia não é realista. As profundas raízes históricas e geopolíticas do conflito exigem um nível de nuances e paciência que falta a Trump.

Liderança transacional

O estilo de liderança transacional de Trump também se estende à sua percepção de governação. Ele mede outros governos não pela sua ideologia, mas pela sua eficácia e vontade de se alinharem com os interesses dos EUA. Os líderes que rejeitam os seus conselhos ou não cumprem os seus padrões são considerados incompetentes. Embora esta abordagem seja menos orientada ideologicamente do que as administrações anteriores, ainda resulta em os EUA ditarem termos a outras nações, muitas vezes desrespeitando a sua soberania.

Esta posição sublinha a continuidade da política externa americana: a crença de que os EUA têm o direito de definir os “interesses legítimos” de outras nações. Trump pode abandonar as justificações ideológicas dos seus antecessores, mas o resultado – uma visão do mundo centrada nos EUA – permanece inalterado.

Uma nova era nas relações internacionais

O regresso de Trump marca o início de uma nova era na política global. A sua presidência não é uma anomalia, mas um reflexo de mudanças sociais e políticas mais amplas. O antigo modelo de liderança global, simbolizado pela saída da presidência de Joe Biden, chegou ao fim. A abordagem disruptiva de Trump pode racionalizar a política ao dar prioridade aos interesses nacionais, mas também exacerba as contradições e corre o risco de criar confusão.

Para a Rússia, o pragmatismo de Trump oferece oportunidades e desafios. Embora o seu desdém pela ideologia liberal seja consistente com as críticas de Moscovo ao Ocidente, a sua falta de interesse em abordar questões sistémicas limita o potencial para uma cooperação significativa. O foco de Trump nos ganhos de curto prazo e a sua propensão para ditar os termos podem levar a atritos, mesmo quando procura evitar o confronto directo.

Em última análise, a presidência de Trump incorpora a lógica de uma ordem mundial em mudança. Enquanto as alianças e instituições tradicionais se enfraquecem, emerge uma nova dinâmica, impulsionada por interesses nacionais e cálculos pragmáticos. Resta saber se esta mudança conduzirá a uma maior estabilidade ou a um aumento das tensões. Uma coisa é certa: a era da “liderança global” tal como a conhecíamos acabou e Trump é o seu símbolo mais proeminente.

Este artigo foi publicado pela primeira vez pelo jornal Rossiyskaya Gazeta e foi traduzido e editado pela equipe RT