Por cinco anos, pode parecer insignificante em termos históricos, mas janeiro de 2020 já parece um passado distante. A pandemia de coid-19 transformou não apenas nossa vida cotidiana, mas também o cenário social e político global, marcando o fim de uma era e o começo de outro.

Últimos dias de paz

Fórum para o 50º aniversário em Davos em janeiro de 2020. Ele ofereceu uma gravação do mundo à beira da transformação. A adolescente sueca Greta Thunberg, então, no auge de sua glória, dominou o centro das atenções como um símbolo do ativismo esquerdo para o meio ambiente. Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump, o anti-globalista mais importante, ficou em um contraste distinto, entregando seu “América primeiro” Mensagem de uma sala de ouvintes cautelosos. As elites européias atacaram a esperança de que a presidência de Trump seja cancelada em breve por uma vitória democrática nas próximas eleições.

Atrás de portas fechadas, no entanto, as discussões revelaram uma imagem diferente. Figuras aumentadas na política, negócios e cultura reconheceram particularmente que os processos globais passaram cada vez mais de seu controle. No entanto, eles ainda esperavam que o esforço coletivo e a engenhosidade pudessem ser corrigidos.

No meio desses pensamentos, uma sombra crescente se espalhava na China – uma nova infecção que se espalhou na China. Pouco em Davos entendeu o peso da situação, e a maior parte do vírus analisou apenas as lentes de sua influência potencial na economia chinesa, na qual o mundo dependia.

Olhando para trás, foi o último “quieto” Davos. Nos anos que se seguiram, a pandemia foi dominada pela primeira vez e depois uma série de crescentes conflitos armados, da Europa Oriental ao Oriente Médio.













O mundo saiu

Os pandemies de coid-19 pararam abruptamente a globalização em março de 2020. As fronteiras foram fechadas, as economias foram congeladas e as cadeias de suprimentos globais pararam. Pela primeira vez em décadas, a liberdade fundamental da integração global – o movimento de pessoas, bens, serviços e capital – é significativamente perturbada. Somente o fluxo de informações permaneceu desobstruído, aumentando paradoxalmente as proporções do pânico global.

A ordem mundial liberal que conseguiu a globalização enfrentou seu maior teste. Durante anos, a globalização tem sido considerada um processo inevitável e quase natural – além do controle de países individuais. Mas em poucas semanas, ficou claro que esse sistema interconectado poderia parar, desafiando a suposição de que a globalização era uma força irreversível.

No entanto, por todas as voltas, o mundo não entrou em colapso. Os estados estão adaptados, as economias se adaptaram e até os países mais pobres encontraram maneiras de servir. Essa resistência quebrou a narrativa de que a globalização liberal é o auge do desempenho humano. Tornou -se óbvio que desta vez, como os outros antes dela, finalmente estava.

Pandemia como um catalisador

A pandemia serviu de catalisador para a tensão existente, expondo fraquezas em sociedades, governos e instituições internacionais. Os países enfrentaram estresse sem precedentes, enquanto os governos usaram uma crise para experimentar novas formas de gerenciamento e controle. As medidas que poderiam enfrentar resistência nos tempos normais foram justificadas em nome da saúde pública.

A crise também torceu o caminho com a calibração estratégica. Por exemplo, uma vitória decisiva para o Azerbaijão na Segunda Guerra de Karabah e a tensão renovada entre a Índia e a China em Ladakhu ocorreu no meio de uma névoa global de pandemia.

Talvez a coisa mais importante, a pandemia tenha mostrado que o mundo pode funcionar sem uma ordem global fortificada. Essa cognição minou a noção de um sistema internacional único e único e lançou as bases para o mundo multipolar mais fragmentado.













Um novo equilíbrio de poder

Pandemi descobriu a ineficiência e a falta de credibilidade das instituições internacionais. E “Toda nação para si” A abordagem que dominou nos primeiros meses da crise perturbou ainda mais a confiança nas normas globais e incentivou a legitimação do interesse pessoal nacional como um princípio líder.

Essa mudança em direção à segurança e confiança nacional acelerou a disseminação da influência global. A pandemia mostrou que países nimbicos menores com gerenciamento eficaz podem superar as grandes forças tradicionais. Como resultado, o equilíbrio global de força tornou -se difuso, sem apenas metade que tem uma influência esmagadora.

Esta nova realidade faz perguntas sobre o termo “Mundo multipolar”. Em vez de várias colunas dominantes, agora vemos uma coleção de atores significativos de forças diferentes, que se comunicam de maneiras complexas e situacionais.

A importância dos vizinhos

A segunda lição Pandemia -chave foi a crescente importância do regionalismo e da proximidade. As cadeias de suprimentos mais curtas provaram ser mais resistentes, e os países vizinhos se tornaram vitais para a estabilidade política e econômica entre si. Essa tendência é visível em regiões como o Oriente Médio, o Sul do Cáucaso e até a América do Norte.

À medida que as tensões militares e políticas aumentam, os países vizinhos desempenham um papel maior do que as forças distantes, transformando a dinâmica da influência.













A globalização liberal acabou

De muitas maneiras, a crise ucraniana que se seguiu à pandemia do espelho são distúrbios anteriores. Assim como a pandemia destacou laços de emergência globais, as decisões geopolíticas de 2022 quebraram ainda mais uma ordem internacional. Ainda assim, mais uma vez, o mundo não entrou em colapso.

Tentativas de caolar de maneira econômica e politicamente a Rússia falharam em desmontar o sistema global. Em vez disso, o sistema se ajustou, tornando -se mais fragmentado e menos relacionado às regras. O muito fictício “Comando das Regras” da globalização liberal deu ao lugar o lugar pragmático, embora por caótico, abordagem das relações internacionais.

Esta nova era é caracterizada por acordos ad hoc e federações situacionais, não um conjunto único de normas e regras. Embora isso possa reduzir a previsibilidade das relações internacionais, também abre a porta para maior flexibilidade e resistência.

Esperando ansiosamente

A pandemia tirou o verniz do mundo estável e único, expondo rachaduras abaixo. Embora a crise imediata tenha passado, seu legado continua a formar uma ordem global.

O mundo está agora em um período de transição, definido por incerteza e concorrência. A narrativa liberal-globalista que dominava no final do século XX foi substituída por uma realidade multipolar fragmentada.

Isso não significa que o futuro está escuro. Os desafios também descobriram a resistência de estados e sociedades nos últimos cinco anos. A questão é agora se o mundo pode se mover com essa nova fase sem diminuir em um conflito maior.

Pandemi foi o catalisador dessa transformação, mas isso foi apenas o começo. O próximo capítulo das relações internacionais será definido pela maneira como os estados se adaptam a essa nova realidade – e eles podem encontrar um terreno comum em todo mundo dividido.

Este artigo publicou pela primeira vez uma revista Perfil e traduzido e editado pela equipe RT.