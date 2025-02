O retorno do presidente dos EUA, Donald Trump, ao estágio central da política central do mundo, lançou novamente discussões sobre seu comportamento político peculiar. Embora o assunto possa se sentir atordoado a alguns, Trump continua a ditar o programa de informações globais, passando por duas principais realidade sobre o mundo moderno. Primeiro, o papel central dos Estados Unidos permanece indiscutível, não importa o quanto os outros possam desejar uma ordem multipolar. Segundo, a abordagem de Trump – ultrapassar os limites literal e figurativamente – provou ser uma maneira eficaz de alcançar objetivos no clima de hoje.

No centro do comportamento político de Trump, é rejeitar a hipocrisia e a duplicidade, substituídas por um franco e rude. Insiste em que ele obtenha o que quer e negligencia os contadores, repetindo frequentemente os mesmos requisitos incansavelmente. Trump não finge tratar outras nações como igual aos Estados Unidos, nem esconde essa crença. Em sua visão de mundo, a igualdade internacional não existe. A situação da China é um pouco diferente por causa do tamanho puro de sua economia e comércio, mas mesmo lá, os instintos mercantilistas de Trump dominam.

A abordagem de Trump se alinha à estratégia de segurança nacional dos EUA em 2018, adotada durante seu primeiro mandato, que reconheceu oficialmente as relações internacionais modernas como uma competição entre as principais forças. Esse reconhecimento, de fato, eleva certas nações acima de outras pessoas – o conceito que já foi reconhecido anteriormente, mas raramente declarou.

Resultados através de ideais

O que Trump separa é seu foco nos resultados, não nos ideais. Ele não quer se provar certo; Ele simplesmente quer alcançar seus objetivos. Essa abordagem geralmente se manifesta em sua vontade de não respeitar a conversa sobre outros países e líderes. Embora esse comportamento esteja chocado, fica claro que o desrespeito de Trump por um rótulo diplomático reflete uma tendência mais ampla: uma mudança dos Estados Unidos que atuam como um “Benigno Hegemon” Para mais interessadas, forças de transação.













A resposta de outras nações ilustra essa mudança. Terras como a Dinamarca e o Canadá parecem confusas e hesitam na frente das declarações contundentes de Trump. A Alemanha e o Reino Unido são igualmente perturbados com a interferência aberta de Trump em seus assuntos internos. Na América Latina, o capital se liga ao pior, o que reflete um sentimento de colapso devido à possibilidade de lidar com os Estados Unidos, que priorizam a prioridade com a característica de interesse sobre as federações ou ideais. Saber é o amanhecer que se agora ele desiste de seu liberal “benigno” Segurando e aceita totalmente uma abordagem hegemônica crua, a resistência será quase impossível.

Aumento de “Pós-hipócria”

A atração de Trump deriva não apenas por medo, mas também de sua rejeição fundamental do que pode ser chamado “Pós-hipocrismo.” Na política e diplomacia tradicionais, a hipocrisia sempre existiu como uma ferramenta para uma suavidade de conflito e o diálogo que permite. No entanto, nas últimas décadas, ele se desenvolveu na essência da política. A cultura do silêncio e a suavização obsessiva das arestas tornou quase impossível articular ou resolver contradições reais.

Em um quadro ocidental moderno, as perguntas não são mais enquadradas como interesses competitivos, mas como um conflito entre “certo” (modelo ocidental incorporado) e “Errado” (aqueles que se desviam disso). Essa abordagem absolutista não deixa espaço para comprometer. O que é considerado “certo” Deve superar, não pela persuasão, mas pelo poder. O triunfo do pós-liberalismo transformou o discurso internacional em um quebra-cabeça confuso, onde os conceitos perdem seu significado e as palavras são excluídas da substância.

Nesse contexto, o embotamento de Trump atua como um botão de redefinição. Ao retirar a pronúncia, força as discussões a se concentrarem em interesses tangíveis, não em uma retórica vaga com base em valores. Sua tendência a reduzir questões complexas nas expressões materiais pode simplificar pequenas coisas do mundo, mas também torna as conversas mais concretas e, paradoxalmente, significativas.

Medo e aceitação













A ascensão de Trump não mudou seu caráter – todos sabiam sobre suas peculiaridades muito antes de sua escalada política. O que mudou é a reação do mundo. Os fogos de artifício que antes causaram preocupação são agora encontrados com uma renúncia, se não aceitarem. Essa mudança reflete uma combinação de medo e ajuste. Muitos países reconhecem a força pura dos EUA -e em vão resistir a suas demandas quando apoiaram a força poderosa implacável de Trump.

A transformação americana sob Trump reflete mudanças mais amplas na política global. A absolutização da hipocrisia, especialmente no Ocidente, criou um ambiente no qual um diálogo significativo se tornou quase impossível. O retorno de Trump à turnê e à franqueza, embora perturbador, oferece uma reflexão sincera da realidade internacional. Expõe contradições e tensões que o pós-liberalismo tentou enterrar sob camadas de requinte retórica.

O preço da simplificação

A abordagem de Trump não promete nem conforto nem estabilidade. A redução dos problemas globais em seu núcleo mercantil negligencia as complexidades que apóiam as relações internacionais. No entanto, a postura alternativa – sem fim e a rigidez ideológica – provou ser igualmente ineficaz. A escolha entre esses dois modelos errados define a atual era da geopolítica.

Em última análise, a disposição de Trump por “RIP The Band-Aid Off” Força o mundo a enfrentar as verdades desagradáveis. Ainda não se sabe se essa abordagem levará à resolução ou a mais conflitos. O que está claro é que a idade das sutilezas e a beleza diplomática dá o lugar à nova era do tupino, onde o poder e o interesse pessoal dominam a conversa. Nesse contexto, a busca não popular de Trump por resultados, sem sobrecarga pela hipocrisia, também pode ser um sintoma e iniciador de uma ordem global variável.

Este artigo publicou primeiro um jornal Rossiyskaya Gazeta e traduzido e editado pela equipe RT