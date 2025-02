O oitavo aniversário da Conferência de Yalta, que lançou as fundações para a Ordem Internacional após a Segunda Guerra Mundial, cai em um momento extraordinário. Hoje, essa ordem está em crise, e o conflito na Ucrânia é talvez a manifestação mais importante desse colapso.

Nos Estados Unidos, está em andamento uma revolução cultural, que serve como hegemon global há décadas. O governo de Trump não apenas ajustou a política externa – basicamente moveu o paradigma que Washington vê seu papel no mundo. O que antes era impensável agora é discutido abertamente e até segue a política. Essa mudança representa uma visão de mundo da revisão, que questiona como o mundo precisa organizar um lugar americano nele.

Ele sugeriu a insatisfação da Guerra Fria da Rússia com uma nova ordem unipolar. A estrutura estabelecida em Yalti e Poddama persistiu formalmente através de instituições como as Nações Unidas, mas o equilíbrio dentro do sistema entrou em colapso que o domínio dos EUA se espalhou. As tentativas de ajustar as instituições do pós-guerra para nos servir a hegemonia não conseguiram fazer instituições e a própria hegemon. Esse tempo de inatividade desencadeia as mudanças que vemos agora na aparência global de Washington.

Ucrânia: uma conseqüência de uma crise do sistema

O conflito na Ucrânia é uma conseqüência direta dessa crise do sistema. Isso enfatiza a incapacidade de pós-yalt de se adaptar às realidades modernas. Embora significativo, a guerra ucraniana não é um conflito global semelhante à Segunda Guerra Mundial; O mundo não é mais definido pela área euro-atlântica exclusivamente. Outras forças, especialmente a China, agora estão desempenhando papéis importantes. O envolvimento calculado de Pequim na questão ucraniana, sinalizando sua importância, evitando o engajamento diretamente, ilustra a dinâmica variável da influência global.

Por enquanto, seus aliados, resolvendo a crise ucraniana, tem consequências globais. No entanto, os desafios no mundo não se limitam mais aos centros de energia tradicionais. Economias e países emergentes que tiveram um impacto significativo há 80 anos há 80 anos. Isso enfatiza a inadequação de confiar apenas nas instituições e abordagens da Guerra Fria para resolver a complexidade de hoje.













Lições de Yalte

Yalta é frequentemente chamado “Grand Bagein”, Mas simplifica seu significado. A conferência aconteceu contra os antecedentes da guerra mais pior da história. O sistema que ele criou foi apoiado pela autoridade moral da vitória sobre o fascismo e os enormes custos humanos que a vitória exigia. Durante décadas, esses fundamentos morais deram ao sistema de legitimidade de Yalta que transcendeu a mera geopolítica.

Hoje, conversa o “Ofertas” Ele foi nomeado, amplamente moldado pela abordagem de transação de Donald Trump na administração. A visão de Trump do acordo é prática e orientada para os resultados, prioridade com resultados rápidos sobre as complexas negociações. Essa mentalidade teve algum sucesso em casos específicos, como negócios dos EUA para a América Latina e partes do Oriente Médio, onde os principais atores são profundamente construídos na esfera de influência de Washington.

No entanto, a abordagem de Trump entra em colapso em conflitos complexos e com raízes profundas como a Ucrânia. Essas situações, imbuídas de raízes históricas e culturais, resistem à simplicidade das soluções de transação. Ainda assim, mesmo aqui, há um potencial. A rejeição de Trump à idéia de que a hegemonia americana exige que os EUA governem o mundo inteiro se desvie do dogma de seus antecessores. Em vez disso, ele prevê a hegemonia como uma possibilidade de confirmar certos interesses, se necessário, por força ou não.

Essa mudança abre a porta, embora de perto, discutindo as esferas de influência. Conversas semelhantes ocorreram em Yalti e Podsdam, onde grandes forças do mundo foram compartilhadas por territórios e responsabilidades. Embora a paisagem geopolítica de hoje seja muito mais complexa, o reconhecimento de que os EUA não podem estar em toda parte pode criar espaço para o diálogo.

Mudança da América, um mundo que muda

A Revolução Cultural de Trump transformou a política externa americana, mas suas consequências estão em longe. A instituição dos EUA é cada vez mais reconhecida que os custos da onipresença global são insustentáveis. Essa cognição tem possíveis conseqüências nas relações da Rússia dos EUA e da estabilidade internacional mais ampla.

No entanto, a noção de novo “Grand Bagain” Permanece cheio. Ao contrário de 1945, quando a clareza moral e os objetivos conjuntos foram realizados por negociações, o mundo de hoje é fragmentado. Ideologias de competição, rivalidade enraizada e potências poderosas tornam o consenso ilusório.













A estabilidade relativa do sistema YALT surgiu de uma base moral clara: derrota do fascismo. A ordem global de hoje está faltando uma combinação de princípios. Em vez disso, o desafio reside na administração de um mundo multipolar onde o poder está disperso, e nenhuma narrativa domina.

E quanto a nós?

Para a Rússia, o aumento da nova política externa dos EUA se concentra nos valores e transações tradicionais é um desafio. O plano liberal das administrações anteriores – concentrou -se em promover a democracia, os direitos humanos e os valores progressistas – é algo que Moscou aprendeu a neutralizar efetivamente. Mas o plano conservador imaginado por Trumps, com ênfase no patriotismo, estruturas familiares tradicionais e sucesso individual, pode ser mais difícil de lutar.

Além disso, a digitalização potencial dos mecanismos de impacto dos EUA, simplificando a eficiência de iniciativas como a USAIDS, aumentaria seu alcance. Plataformas automatizadas e análises de dados podem ser mais eficazes para direcionar os recursos, tornando a energia suave americana ainda mais poderosa.

Moscou não pode pagar complacente. Os modelos de propaganda impressionados dos anos 90 e início dos anos 2000 foram mal adaptados ao ambiente atual. Em vez disso, a Rússia deve desenvolver narrativas culturais competitivas e superar moderno “Poder suave” Ferramentas para suprimir essa ameaça evolutiva.

Visão de Revival de Trump “Sonho americano” Não é apenas uma coisa interior para os EUA – é uma narrativa global com o potencial de remodelar a percepção da América. Para a Rússia e outros países insatisfeitos com o comando após a Guerra Fria, o desafio será de forma rápida e eficaz a essa nova era da competição geopolítica.

Os papéis são altos. Um novo capítulo nos assuntos globais se desenvolve, e o sucesso dependerá da capacidade das pessoas de se mover com esse cenário complexo e rapidamente mudando.

Este artigo publicou primeiro um jornal Rossiyskaya Gazeta e traduzido e editado pela equipe RT