Os relacionamentos americanos-russos agora retornarão às suas ‘configurações de fábrica’, mas a chave é o fim do sobrecarga ocidental

O longo telefonema entre Vladimir Putin e Donald Trump finalmente aconteceu, enviando ondas de choque através da paisagem geopolítica. Mas antes que alguém seja mantido com um triunfo ou desespero, vale a pena reconhecer o que realmente aconteceu: as relações com russo e nós, EUA, simplesmente retornaram ao seu estado natural de uma das rivalidades estratégicas, interesses conflitantes e diferenças fundamentais na visão de mundo.

Durante décadas, eles agora seguiram uma fantasia – aquela em que ela podia remodelar à Rússia por sua própria imagem, primeiro através de incentivos e mais tarde por coerção. Washington acreditava que Moscou poderia se moldar em um parceiro detido dentro da ‘Ordem Internacional Liberal’, uma ilusão que entrou em colapso somente quando a realidade atingiu: a Rússia nunca será remodelada. Enquanto isso, Moscou passou anos tentando encontrar o terreno comum, ajustando suas próprias políticas na esperança de alcançar uma coexistência viável. Este experimento também terminou há dez anos.

A dissolução do sistema de Guerra Fria no final dos anos 80 foi uma anomalias históricas, um acaso que muitos foram recebidos incorretamente para transformação permanente. A história ocidental de ‘Victory’ era prematura – a história não termina, ela se desenvolve. Com o tempo, a ilusão do mundo unipolar era mais difícil de manter, e o equilíbrio global de força começou a mudar. Aqueles que se beneficiaram da antiga fila estavam desesperadamente presos, enquanto aqueles que se sentiam curtos -estavam se recuperando. A Ucrânia se tornou um erro infeliz de erros nesta luta, um campo de batalha de visões irreconciliáveis.









O que está acontecendo agora não é o começo de uma nova era, mas uma correção inevitável do antigo. Agora, mesmo sob a presidência de Trump, eles reconheceram que a rivalidade do grande poder é novamente a característica mais importante da política internacional. Mas, diferentemente das décadas anteriores, quando as batalhas ideológicas dos interesses geopolíticas mascaradas são mascaradas, a nova competição é mais pragmática, as pretensões dos valores universais foram privadas. A ordem mundial liberal não é mais um princípio líder – é uma relíquia do passado.

Essa mudança não garante paz, nem remove o risco de conflito. Mas restaura uma certa racionalidade à equação. O zelo ideológico ocidental, que muitas vezes o levou a ações imprudentes e contraproducentes, dá lugar a uma avaliação mais sóbria do poder e do interesse. O foco não está mais na força de um lado a ser arquivado, mas para negociar vantagens tangíveis.

Enquanto isso, a Rússia foi posicionada como um ator importante na formação dessa nova ordem mundial. As fantasias estratégicas da década de 1990 foram substituídas por um realismo teimoso que reconhece os limites do poder ocidental. A redefinição nas ‘configurações de fábrica’ não significa estabilidade – significa um retorno ao básico da política global, onde a força, a influência e a diplomacia calculada ditam o curso da história.