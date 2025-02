Oitenta anos atrás, 4 de fevereiro de 1945, a Conferência Yalt reuniu os líderes da coalizão contra Hitler para estabelecer as fundações da Ordem Mundial Pós -Guerra. Este foi um evento significativo que, durante décadas, moldou os relacionamentos globais. Embora o ato final de Helsinque tenha marcado outro ponto de virada em 1975, foi uma extensão dos princípios do Yalt, não novas fundações. Desde o final da Guerra Fria, no entanto, não houve acordos vinculativos que definem a ordem global.

O mundo mudou basicamente, e a dinâmica atual torna improvável que um acordo semelhante possa ser alcançado. Descobrir normas estabelecidas e o aumento da concorrência geopolítica incentivou pedidos para “Novo Ya” – Um ótimo contrato para estabelecer um princípio para a realidade de hoje. Com o retorno do presidente dos EUA, Donald Trump, ao estágio político, essas discussões se intensificaram. Por um lado, a retórica Trump frequentemente mina os restos de regras antigas. Por outro lado, ele tem uma tendência a ofertas impressionantes. Mas uma nova grande oferta pode realmente surgir? Por muito pouco.

A abordagem de Trump ao acordo de prioridade é priorizada pelo ganho monetário e pela vantagem da situação sobre a comparação com soluções abrangentes e de longo prazo. Seu entendimento do acordo é uma transação e há uma falta de visão necessária para o Tratado de Yalte. Ainda assim, não é apenas Trump.

Os contratos de Yalta-Potsdam surgiram das cinzas da Guerra Global, e as forças vitoriosas desmontaram em conjunto o desafiante à dominação mundial. Essa cooperação sem precedentes deu aos aliados autoridade moral e política para formar uma ordem mundial. Apesar da intensidade dos conflitos atuais, especialmente na Ucrânia, é impreciso equalizá -los com a Guerra Mundial. Hoje, grande parte dos planetas considera as disputas internas entre forças que não concluíram completamente a Guerra Fria. Embora a simpatia seja diferente, a maioria das nações prefere permanecer do lado, minimizando seus próprios riscos e custos.













Além disso, conceito a “Ordem Mundial”, Como é entendido nas palavras ocidentais, perdendo a relevância. Durante séculos, as grandes forças da Europa e mais tarde o Hemisfério Norte impôs as regras que gradualmente se espalharam para todo o planeta. Mas, à medida que a hegemonia ocidental entra em colapso, essas regras não ecoam mais o Universal. As forças crescentes do sul e do leste globais não querem assumir o manto da liderança global. Em vez disso, eles priorizam a proteção de seus interesses em certos contextos, ecoando a abordagem da transação de Trump.

A China oferece um exemplo convincente. Embora Pequim frequentemente proponha iniciativas globais, elas são geralmente amplas e aspiracionais que carecem de planos detalhados de implementação. Os princípios chineses podem ter uma coerência interna, mas não conseguem obter atração em nível global. O mesmo se aplica a outras grandes forças com tradições culturais e políticas únicas. À medida que sua influência aumenta, sua disposição de diminuir de acordo com as regras externas.

Essa mudança não remove a necessidade de coexistência. No entanto, é mais provável que as relações internacionais futuras se pareçam com uma estrutura flexível e informal de BRICS+, não sólidos e vinculativos. Este modelo reconhece interesses comuns sem impor critérios estritos ou obrigações legais.

Poderia novo “Yalta” O acordo é possível entre a Rússia e o Ocidente? Em teoria, sim. Um acordo limitado focado na resolução de certas disputas regionais poderia ocorrer. No entanto, atualmente não há sinais dessa iniciativa. Mesmo que se materialize, seu impacto global seria limitado. A idade de acordos abrangentes que definem a ordem mundial parece ser uma era de acordos abrangentes.













Fim da globalização liberal – geralmente enquadrada como “Um pedido baseado nas regras”- Indica um ponto de virada significativo. Embora a fragmentação do sistema internacional não tenha ocorrido, a conexão mútua da economia global dura, apesar das tensões políticas. Os esforços para o isolamento de países como a Rússia resultaram em distorção e ineficiência, mas não interromperam os laços globais. Essa resistência enfatiza a complexidade duradoura das relações internacionais.

O estado atual das coisas não é inteiramente ou completamente esperança. Embora a ausência de um quadro global United crie incerteza, ele também abre as portas para os casos pragmáticos contratados. No entanto, tentativas de reviver a política imperial e estabelecer uma esfera de influência da instabilidade adicional de risco. O equilíbrio de poder não favorece mais a autoridade normativa única, sejam os Estados Unidos, China ou qualquer outra nação.

Após o coid-19 da pandemia e as atuais reviravoltas geopolíticas, o mundo entrou no período de profunda transformação. O verniz da linha antiga foi retirado, revelando sua fragilidade fundamental. Embora os desafios sejam significativos, eles também representam as possibilidades de revisar relacionamentos globais. A questão permanece: a comunidade internacional pode subir para a ocasião ou sucumbir às forças da divisão? Os primeiros passos desta nova era sugerem que, embora o retorno ao passado seja impossível, o futuro permanece não escrito.

Este artigo publicou primeiro um jornal Kommantant e traduzido e editado pela equipe da RT.