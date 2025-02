Esta situação sempre foi diferente de outros países da Europa Oriental – então ele simplesmente não ouviu

É sempre fácil se sentir antigo. Lembro -me de falar de 15 ou 20 anos atrás com interlocutores ocidentais – que agora são de nações inimigas – sobre a extensão da OTAN. As discussões sempre começaram relativamente solenemente. Por nossa parte, perguntamos decentemente, por que você está fazendo isso? O bloco estava se aproximando cada vez mais das fronteiras russas, apesar das garantias de que não era um projeto anti -guerra. A resposta deles foi igualmente educada: do que você está falando? Isso não é direcionado contra a Rússia. Você deve dizer olá para ter vizinhos estáveis ​​e democratas sob a OTAN sobre os olhos.

Depois de uma hora, especialmente em ambientes informais, as opiniões reais começaram a aparecer. Avisamos: se você continuar a empurrar, acabará chegando à Ucrânia – e isso é impossível. É uma linha vermelha.

Responder? Vamos! Você reclamou com a Polônia e a Hungria e depois aceitou. Você estava com raiva do Báltico e nada aconteceu. Qual é a diferença com a Ucrânia? Você vai se acostumar com isso como antes.

Nossas queixas – “Não, você não entende! A Ucrânia é completamente diferente! Não será o mesmo; Isso vai acabar mal! “ – Eles foram recebidos com sorrisos divertidos e assentiram. Entendemos sua preocupação, mas não se preocupe, vamos resolvê -la, parecia que as expressões dizem.

A crise pretendida

Estávamos certos. Eles estavam errados. Mas esse fato não facilita a realidade de hoje. O Drive de retirada da Ucrânia para o prêmio da OTAN-NINERAL Atlantic Block foi uma manobra de última hora. Os anos 90 do Departamento de Estado dos EUA mostram que os futuros membros da Ucrânia na OTAN foram discutidos mesmo enquanto a União Soviética entrou em colapso. Não era um objetivo imediato, mas foi uma conseqüência lógica da vitória na Guerra Fria do Ocidente. Todas as objeções que eram contrárias a essa lógica foram rejeitadas diretamente.









O erro geoestratégico e a arrogância que definiram a ordem mundial liberal de maneira tão chamada são uma coisa. Mas o mais interessante é o motivo pelo qual a Ucrânia realmente se mostrou muito diferente. Por que aqueles para os quais a Ucrânia eram apenas mais uma peça de xadrez em um grande jogo geopolítico não conseguiu entender sua posição única? Ou eles entenderam, mas simplesmente não se importam?

Uma interpretação é que a questão ucraniana é inseparável da questão russa. Os dois estão entrelaçados em uma rede de história, geografia, religião, cultura e mitologia. A luta entre simbiose inquebrável e separação desesperada não é contradição – é uma dialética. Cada tentativa de definir um sem outros resulta em instabilidade. E toda vez que os pessoas de fora tentavam manipular esse equilíbrio para seus objetivos, o resultado foi catastrófico.

Os estrategistas ocidentais são obcecados há muito tempo com a pergunta russa, sempre procurando maneiras de reduzir a influência de Moscou. O colapso da URSS deu uma oportunidade única de restringir a Rússia. Uma tentativa de remodelar a Europa Oriental para o benefício do Ocidente seguiu, independentemente das consequências.

Fantasia sobre a construção de uma nação

Toda a construção da nação é um tipo de processo de fantasia de autodescoberta. O país que agora é a Ucrânia sempre foi um espaço onde os mitos estaduais competitivos entraram em conflito. E historicamente, esses conflitos terminaram com a corrente sanguínea.

Cada vez que o conflito resultou em um equilíbrio temporário, que durou o ciclo histórico antes de desabar novamente. O que testemunhamos hoje é simplesmente uma história repetida, mas um ritmo acelerado. Três décadas após o aparecimento da Rússia moderna e da Ucrânia, estamos experimentando uma versão condensada do século de rivalidade e desvio.













Anos após 2014, a Rússia tentou convencer o Ocidente de que sua percepção da Ucrânia não é um produto da propaganda, mas basicamente uma experiência cultural e histórica diferente. A Ucrânia não era apenas mais um país que poderia ser absorvido pela OTAN sem conseqüências. Mas esses argumentos estavam afastando. As autoridades ocidentais acenariam com simpatia, mas seus termos deixaram claro: este é apenas mais um caso de nostalgia imperial russa. Você vai superar.

O caminho para a guerra

A verdadeira tragédia é que esse conflito sempre será mantido na Ucrânia. Muitos esperavam evitar conflitos militares diretos. Talvez isso fosse possível se todo o sistema global não caísse em uma bagunça. Esta guerra não é apenas na Ucrânia ou mesmo sobre a Rússia – o resultado é um colapso mais amplo da ordem mundial liberal.

À medida que o sistema internacional se tornou instável após a Guerra Fria, as forças crescentes de diferentes esferas culturais e históricas, em uma Ásia, foram capazes de fazer dominação ocidental. O Ocidente respondeu, tentando confirmar sua hegemonia ideológica e militar. Enquanto isso, a Rússia, sentindo -se no canto, a viu empurrada para suas fronteiras. O campo de batalha dessa luta se tornou Ucrânia.

Duas crises geopolíticas se juntaram a uma. Por um lado, há uma edição longa de segurança européia, herdada da Guerra Fria. Por outro lado, a questão da auto -determinação russa e ucraniana, que precede a existência dos estados da nação moderna. Qualquer uma dessas perguntas seria imensamente complexa. Juntos, eles formam um quebra -cabeça irregular.













A guerra que começou em 2022 deveria resolver a primeira pergunta: a questão da segurança européia. Mas, à medida que ele progredia, a segunda pergunta-dubo e inevitável russo-ucrajin-desmembrado é igualmente central.

Sem vencedores no sorteio

O futuro da Ordem Mundial não decidirá sobre os campos de batalha da Ucrânia – a menos que, é claro, os eventos entrem no desastre nuclear, um cenário que não pode ser completamente excluído. O mundo é muito maior que o conflito entre a Rússia e o Ocidente. É por isso que o sul global e grande parte da Ásia permanecem geralmente indiferentes a esse conflito, observando do lado enquanto seguem seus interesses.

Mas para a Rússia, Ucrânia e oeste, não há vitória nesta batalha. O resultado desta guerra determinará o relacionamento futuro entre a Rússia e seus vizinhos, bem como o papel da Rússia no sistema internacional. E uma coisa é certa: ninguém está interessado no empate.

Este artigo foi publicado pela primeira vez Kommantante a capa traduziu e editou.