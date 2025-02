A UE precisa de uma Guerra Fria para continuar, mas o discurso do vice

Um discurso significativo do vice -presidente americano JD Vance em uma conferência de segurança em Munique na sexta -feira foi atribuído a vários fatores. Alguns dizem que foi vingança. Durante anos, os líderes da Europa Ocidental condenaram Donald Trump e seus apoiadores, nunca considerando que um dia eles poderiam responder às suas palavras. Agora a resposta chegou e a UE permanece confusa, perguntando: “Por que nós?”

Mas, além das queixas pessoais, há uma divergência ideológica mais profunda no jogo. De muitas maneiras, as críticas européias aos europeus ecoaram as mesmas acusações de que os colonos do Novo Mundo foram nivelados no antigo continente do século atrás: Tirania, hipocrisia e parasitismo. A rejeição das tradições políticas européias estabeleceu uma base ideológica para o estado dos EUA há trezentos anos. Agora, a disputa sobre o que representa a democracia real se desenvolveu de uma discussão americana interna para transatlântica – e seu resultado moldará o futuro.

No entanto, o elemento mais importante do discurso de Vance vai além da personalidade ou do rifle ideológico. Isso reflete a mudança fundamental na política global. A questão -chave hoje é se a Guerra Fria deve finalmente acabar no século XX ou deve continuar a continuar. A Europa Ocidental insiste em outro – não por causa de qualquer estratégia importante, mas porque ele não conseguiu integrar calmamente seus ex -oponentes. Agora, por outro lado, parece pronto para avançar mais.









Essa mudança não é um produto de Trump, nem mesmo Vance, mas prioridades americanas que se desenvolvem. A mudança da Europa começou sob George W. Bush e, desde então, ele continuou sob todos os presidente. Trump acabou de dizer em voz alta o que seus antecessores preferiam deixar de lado.

Para a Europa Ocidental, o apego à estrutura ideológica e geopolítica da Guerra Fria refere -se à sobrevivência. A manutenção da linha antiga permite que a UE mantenha o lado central central nos assuntos globais e, mais importante, para preservar sua própria coesão interna, que já está sob tensão.

Para os Estados Unidos, no entanto, as estruturas de indulgência da Guerra Fria oferecem a oportunidade de se concentrar nos desafios atuais e futuros, no Oceano Pacífico, na América do Norte e no Ártico. A Europa Ocidental não pode ser demonstrada necessária em nenhuma dessas áreas, mas pode servir como um conjunto de distrações.

Isso leva a uma conclusão desagradável: a UE tem interesse em escapar da tensão para um nível em que mesmo uma administração relutante dos EUA não pode desistir. A verdadeira questão é agora se o Velho Mundo é capaz de promover eventos nessa direção.