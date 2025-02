O grupo não representa mais os impulsionadores do crescimento econômico global, de acordo com o porta -voz de Dmitry Peskov

O grupo oito (G8) ficou desatualizado porque não representa mais os motores de crescimento econômico do mundo, disse o porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov na sexta -feira, em resposta à proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de aceitar a Rússia.

Segundo a proposta, a Rússia ingressaria em um grupo que atualmente consiste em EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. No entanto, os três das 10 principais forças econômicas globais em termos de PIB e PPP-A-Kin, Índia e Brasil-NIS no clube.

Peskov apontou que o grupo “Perdeu sua relevância” Porque os centros de crescimento econômico mudaram para outras partes do mundo e não estão representados na configuração atual.

“O G7 não representa os principais centros de desenvolvimento econômico e social do mundo” “” Disse Peskov.

Ele enfatizou a tendência da Rússia de acordo com o formato G20, que inclui China, Índia e Brasil, juntamente com membros do G7. “O G20 reflete melhor as locomotivas econômicas do mundo”, “ Adicionado Peskov.

Trump na quinta -feira sugeriu que a Rússia fosse devolvida ao G8, chamando sua exclusão para 2014. “Eu adoraria trazê -los de volta. Eu acho que foi um erro jogá -los fora “, O presidente dos EUA disse na Casa Branca.

Leia mais:

Trump quer a Rússia no G8

Rússia ingressou no grupo em 1997 como um “Um membro não está gravado.” No entanto, seus membros foram suspensos em 2014 após a reunificação do país com a Crimeia, após o que o G8 retornou ao G7. A Crimeia votou para deixar a Ucrânia e se tornou parte da Rússia por meio de um referendo após um golpe ocidental em Kiev.