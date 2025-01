Gabbani, eu canto pequenas coisas, mais feliz do que feliz

Sanremo é o coração de Francesco Gabbani (além das queridas montanhas, onde ele escapou para três dias de relaxamento e neve antes da imersão total no festival, porque “sou mais montanha do que mundano”). “Tudo mudou lá. Minha vida artística e minha vida privada. Voltaria lá todos os anos”, diz o cantor e compositor toscano, que subirá ao palco Ariston pela quarta vez em fevereiro com duas vitórias a bordo. (um entre os jovens e outro entre os adultos) e segundo lugar. “E para ser sincero, para o público eu também teria vencido – diz ele e declara o amor que o público lhe reservava -. Tirei a vontade de vencer, então volto a Sanremo pela alegria de cantar uma música que Sinto muito, pela alegria de compartilhar música, não ter fome de provar algo para que não seja uma decepção.”

Um espírito que é também fruto do seu fascínio pela cultura e filosofia oriental, há muito presente na sua produção musical e que nasceu do respeito por Franco Battiat. “Aqui e agora, liberdade de julgamento.

Um momento é a eternidade.” Conceitos que de certa forma competem com a música Viva la vita. “Não há referências explícitas. É uma celebração da vida em sua simplicidade.

Viva a vida como ela é enquanto ela existe, porque devemos aprender a aceitar. A música discute o fato de que, quer queira quer não, quando nos deparamos com as questões últimas sobre o sentido da vida, a natureza não nos dá respostas diretas e, portanto, todos encontram um meio de superar seus medos. Hoje, porém, tentamos superar esse medo através do carreirismo social, da autodeterminação, da conquista de objetivos materiais, que ainda causam insatisfação e vontade de vingança dos outros”.

A sua canção, explica que sempre nos fizemos muitas perguntas e ainda o fazemos, embora não tenhamos encontrado respostas adequadas, é uma espécie de “antídoto para as nossas inseguranças”. Temos que aceitar o fato de que não temos as respostas e ser gratos. para a vida como tal, num momento em que tudo está no limite: desde a dinâmica interpessoal às redes sociais até à enormidade da guerra”.

E os artistas têm um papel a desempenhar nesta indignação. “Um artista tem a responsabilidade de estar correto em relação ao público que tem. Se é verdade que a arte e a expressão artística devem, por definição, ser livres, se se notar linguagem violenta, a censura não deve ser aplicada ao artista, mas ao camada social, essa é uma certa maneira.

O artista exprime o tempo em que vive, e se exprime coisas vulgares ou violentas é porque já existem”, argumenta Francesco Gabbani, e a referência é também, e sobretudo, às polémicas em torno de Tony Effe, que irá competir com ele. Sanremo “Não, não sofro de palavrões, mas sim do fato de que é normal o ouvinte ouvir isso em uma música. O que me impressiona não é que Tony Effe tenha dito isso, mas o fato de que o mundo acabou assim.”

O fruto da sua (auto)análise foi a procura de uma resposta na simplicidade das coisas, no contentamento. “Se eu tivesse que me definir, diria que estou mais contente do que feliz. Estou contente por não saber algumas coisas. Hoje e talvez nunca.”

Viva la vita também é uma das partes que compõem o novo álbum Dalla tua parte, o sexto de estúdio, que foi lançado no dia 21 de fevereiro, logo após Sanremo. “Todo o álbum oferece sugestões sobre como ser analítico. Intercaladas aqui e ali, há sugestões de filosofia oriental, que se originou com Battiato e encontrou nova vida nos últimos dois anos com a leitura de Ticiano Terzani.” O resultado é atenção às pequenas coisas que fazem dele um cantor. “Bom, me sinto um pouco um cantor de pequenas coisas. É aí que a verdade deve ser buscada. Vivo na natureza, acordo de madrugada com o chilrear dos pássaros. Às vezes me sinto um pouco deslocado desse jeito, mas eu Estou grato porque, apesar destas minhas qualidades naturais, Francesco Gabbani, artista, continua a existir”. O título do álbum – sem relação com nenhuma música em particular – é uma homenagem a quem o ouve e reflete uma visão pessoal: “Uma vez as músicas são publicadas, tornam-se um pouco para todos: para quem as ouve, para quem as vive.”

O lançamento do álbum será seguido por uma turnê a partir de 15 de março (após uma prévia em Milão), incluindo um show especial ao vivo para marcar seu retorno à Arena de Verona no dia 1º de outubro.

Reprodução reservada © Copyright ANSA