Gabbard luta contra os senadores em Snowden, Síria em um público em chamas: 5 Take Food

Tulsi Gabbard, a eleição do presidente Trump para ser o próximo diretor nacional de inteligência, sofreu um público difícil contra o Comitê de Inteligência do Senado na quinta -feira, quando os legisladores a pressionaram em suas opiniões sobre Edward Snowden, espionagem, Síria e Rússia.

O ex -congressista e tenente coronel do exército foi considerado um dos elevadores mais difíceis dos indicados de Trump e, com base na parte pública da audiência de quinta -feira, Gabbard permanece em um lugar difícil. Você provavelmente precisa ganhar a maioria dos 17 votos do comitê, o que pode ser difícil por si só, para chegar a um voto no chão.

Sua reunião pública de 2,5 anos com os legisladores ocorreu antes de uma segunda audiência por trás de suas portas fechadas, onde ela e os legisladores conseguiram discutir questões delicadas.

Aqui estão cinco conclusões do seu público.

Snowden domina a discussão

De novo e de novo, os membros do painel de ambos os lados do salão perguntaram a Gabbard sobre Edward Snowden. E, de novo e de novo, ele voltou com uma resposta repetida de ações que não parecia o suficiente para eles.

Os senadores indicaram durante semanas que estavam preocupados com os comentários anteriores de Gabbard sobre o empreiteiro desonrado da NSA que vazou inúmeros documentos classificados.

Gabbard foi co -autor de legislação que apoia um perdão para ele e apoiou um projeto de lei que teria dado maiores proteções de queixosos para pessoas acusadas de violar a lei de espionagem, que era um anátema para os membros do painel de inteligência.

Enquanto Snowden apareceu várias vezes durante a primeira hora, não foi até a segunda metade da platéia quando o problema explodiu quando o senador James Lankford (R-Okla) perguntou duas vezes se Snowden era um traidor. Ela virou duas vezes.

“Meu coração está com meu compromisso com nossa Constituição e a segurança de nossa nação”, disse Gabbard, apresentando quatro ações para evitar outra fuga futura semelhante a Snowden.

“Senador, estou focado no futuro e como podemos impedir que algo assim aconteça novamente”, disse ele depois que Lankford pediu a segunda vez.

Essas respostas levaram o senador Michael Bennet (D-Colo) a fazer a pergunta mais três antes de liberar Gabbard por sua incapacidade de dar uma resposta “sim” ou “não”.

“É quando a borracha atinge a estrada. Este não é hora das redes sociais. Não é hora de espalhar teorias da conspiração ou ataques contra o jornalismo nos Estados Unidos ”, disse Bennet. “É quando você precisa responder às perguntas de pessoas cujos votos pedem para ser confirmado como diretor de inteligência desta nação”.

No total, mais de meia dúzia de membros perguntaram sobre o cidadão agora russo, com Gabbard, respondendo repetidamente que Snowden “quebrou a lei” e que ela não concordou com a forma como publicou as informações.

Sua incapacidade de responder se Snowden era um traidor até confundiu alguns de seus seguidores.

“Eu senti que era uma pergunta bastante fácil, na realidade, poder sair e dizer: ‘Isso é universalmente aceito quando você rouba um milhão de páginas de documentos secretos e os entrega aos russos, que é um ato traidor”. “Lankford disse aos jornalistas após a sessão aberta.” Isso me pegou desprevenido. “

“Fiquei surpreso, sim. Porque isso não parece uma pergunta difícil sobre isso ”, continuou ele. “Não pretendia ser uma questão de truque de forma alguma”.

Gabbard encontra a resistência dos votos do Partido Republicano

No topo da tarefa tardia de Gabbard, a quinta-feira ganhava um par de republicanos do Senado que se acredita estar em cerca de sua indicação: Sens. Susan Collins (R-Maine) e Todd Young (R-Ind.). Ela não pode se dar ao luxo de perder nem mesmo um voto republicano no comitê.

Young, um ex -oficial de inteligência marinha, pressionou Gabbard por Snowden, aparentemente sem ficar impressionado com suas respostas.

Ele perguntou sobre um relatório do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados que encontrou Snowden “causou tremendos danos”, incluindo “programas militares, defesa e inteligência de grande interesse para os adversários dos Estados Unidos”.

Gabbard reiterou sua linha frequentemente usada que Snowden “quebrou a lei” e que ela pressionaria para evitar um exemplo repetido no futuro. A resposta não parecia suficiente para os jovens.

“É notável que você não tenha dito: ‘Sim, claramente doeu, de várias maneiras, nossa segurança nacional”, respondeu Yong.

Young continuou a perguntar sobre como ele acredita que os membros da comunidade de inteligência receberão seus comentários anteriores sobre Snowden e se ele “traiu a confiança do povo americano”, e acrescentou que ele marca a definição de um “traidor”.

Gabbard disse mais uma vez que Snowden violou a lei e repetiu linhas semelhantes que lançaram membros com perguntas relacionadas a Snowden.

Young finalmente respondeu que Snowden estava observando o público e declarou que faria um mundo de bem “se pelo menos reconhecesse que o maior queixoso … prejudicou a segurança nacional ao quebrar as leis da terra em torno de nossa autoridade intel”.

Young está longe de ser uma cópia de carvão da maioria dos senadores que apóiam Trump que assumiram o cargo nos últimos anos. Ele foi um dos poucos que nunca apoiou Trump durante sua campanha de 2024 e é um excelente falcão de defesa. Uma fonte do Partido Republicano chegou ao ponto de dizer que Young era “um problema” para Gabbard ir à platéia.

Enquanto isso, Collins não criou muitas ondas durante seu interrogatório como parte da sessão aberta, perguntando se Gabbard se encontrou com um líder ou membro do Hezbollah, e outras consultas relacionadas à ameaça terrorista revelam informações classificadas.

Gabbard tenta acalmar 702 após a crítica de Collins

Embora Collins não tenha perguntado sobre a seção 702 da lei de vigilância de inteligência estrangeira na quinta -feira, a ferramenta de inteligência parece estar no centro de sua apreensão sobre Gabbard.

E surgiu repetidamente em todo o público quando Gabbard tentou convencer os membros do painel de que não é mais uma ferramenta que eles levam em consideração como uma ferramenta crítica para coletar inteligência em solo estrangeiro.

Gabbard era um ávido oponente da Seção 702, que permite a vigilância sem uma ordem judicial de objetivos estrangeiros, durante todo o seu tempo na casa. Ela propôs legislação em 2020 para revogar o programa e votou várias vezes contra a re -autorização.

Isso levantou as bandeiras vermelhas com numerosos membros do comitê, o que levou Gabbard a virar sua posição desde que ele foi indicado.

“(Seção 702) fornece uma ferramenta e capacidade de segurança exclusiva essencial para nossa segurança nacional. Há várias áreas em que estaríamos cegos de uma perspectiva de segurança nacional sem essa capacidade “, disse Gabbard, acrescentou que a ferramenta” deve existir juntamente com as salvaguardas “para apoiar as liberdades civis dos americanos.

No entanto, sua posição atual não cumpriu alguns que decidirão seu destino. Collins disse ao The Hill na semana passada que não acreditava que Gabbard realmente mudasse sua posição sobre isso com base em respostas a perguntas escritas que eram “cobertas” com frequência.

Gabbard defende a viagem síria de 2017

Gabbard, desde que foi nomeada, foi encontrada no fundo durante sua visita de 2017 à Síria para uma reunião secreta com o então presidente Bashir al-Assad e, na quinta-feira, ela tentou defender a visita aos legisladores.

Quando o senador Martin Heinrich (DN.M.) perguntou se a viagem exibia “bom julgamento”, disse ele.

“Sim, senador. E acho que os líderes, no Congresso ou no Presidente dos Estados Unidos, podem se beneficiar muito quando vão e participam ”, afirmou. “Botas no campo, aprendendo e ouvindo e se encontrando diretamente com as pessoas, sejam adversários ou amigos”.

Gabbard disse que fez “perguntas difíceis” de Assad sobre as ações de seu regime, incluindo o uso de armas químicas nos sírios. Ele acrescentou que se encontrou com os líderes democratas Nancy Pelosi (D-Califórnia) e Steny Hoyer (D-Md.) Na viagem sem qualquer funcionário da comunidade de inteligência ou os funcionários do Departamento de Estado presentes.

Ele também admitiu que a reunião não produziu nenhuma concessão de Assad.

“Não”, disse ele. “E eu não esperava”

Assad foi deposto como líder sírio em dezembro e recebeu asilo na Rússia.

Senadores pressionam Gabbard nos comentários da Rússia

Gabbard tentou sufocar as preocupações sobre sua posição na Rússia e a guerra atual na Ucrânia, desativando acusações de que é um “boneco” do presidente russo Vladimir Putin.

No momento mais surpreendente e discordante relacionado à Rússia, Gabbard disse ao senador Jerry Moran (R-Kan). fazendo uma recomendação de política.

“A pergunta me ofende porque minha única abordagem, comprometimento e responsabilidade é sobre nossa própria nação, nossa própria segurança e o interesse do povo americano”, disse Gabbard. “Ao cumprir as responsabilidades do Diretor Nacional de Inteligência, se confirmado, nenhum país, grupo ou indivíduo receberá um passe”.

Gabbard era conhecido por ecoar os pontos de conversa do presidente russo Vladimir Putin na guerra da Ucrânia a ponto de a televisão estatal russa promover seus comentários.

A certa altura, Gabbard disse que o governo Biden e da OTAN é parcialmente responsável pela guerra, pois eles argumentaram que deveriam “simplesmente reconhecer as preocupações legítimas de segurança da Rússia”.

Na quinta -feira, Heinrich continuou a perguntar quem foi responsável pela guerra.

“Putin começou a guerra na Ucrânia”, respondeu ele.

