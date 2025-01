Gabbard tenta explicar o apoio de Snowden aos líderes céticos da inteligência

Tulsi Gabbard está a tentar explicar o seu apoio passado a Edward Snowden, incluindo a sua pressão para perdoar o responsável pela fuga de informações sobre segurança nacional, a uma multidão difícil: membros do Comité de Inteligência do Senado que estão a considerar a sua confirmação.

Ainda na Câmara, Gabbard apresentou uma resolução pedindo que todas as acusações contra Snowden fossem retiradas. E instou o presidente eleito Trump, no final do seu primeiro mandato, a perdoar as pessoas que “expuseram o engano e a criminalidade daqueles que estão no estado profundo”, comentando outra publicação que mencionava especificamente Snowden.

Esse não é o tipo de retórica que se ouve sobre Snowden por parte dos membros dos dois comités de inteligência do Congresso.

“Não acho que Edward Snowden seja um patriota de forma alguma. Ele é um traidor de sua própria nação”, disse o senador James Lankford (R-Okla.), membro do Comitê de Inteligência do Senado.

Gabbard parece ter feito progressos nos últimos dias, incluindo a mudança da sua posição sobre um programa de vigilância sem mandado que permite espionar não-cidadãos quando estão no estrangeiro, uma medida controversa, pois pode afectar as comunicações com os americanos no processo.

Em reuniões privadas com legisladores, ela também procurou tranquilizá-los, dizendo que não achava que Snowden tivesse um bom caminho para partilhar as suas preocupações, uma explicação que suscitou reacções contraditórias por parte dos legisladores.

O gabinete do presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Tom Cotton (R-Ark.), recusou-se a comentar a posição de Gabbard sobre Snowden, que ele disse que deveria “apodrecer na prisão”.

Snowden fugiu para a Rússia depois de vazar milhares de documentos da Agência de Segurança Nacional que mostravam a enorme coleta de dados de comunicações dos americanos, uma medida que exacerbou as críticas dos líderes de inteligência que consideraram seus vazamentos indesculpáveis.

“A preocupação deles era que não havia como alguém ser denunciante”, disse Lankford. “Mas precisamos ser capazes de proteger os documentos (e) permitir que as pessoas tenham um caminho melhor para poder questionar as coisas. Eles consideram isso inapropriado, mas não façam isso, não vão até os russos e se comprometam. fontes e métodos.”

“Foi útil poder ouvir o contexto”, acrescentou, antes de reiterar as suas próprias críticas a Snowden.

“Ela foi capaz de responder à pergunta. “Ela conseguiu chegar e dizer que existem proteções melhores, uma maneira melhor de fazer isso, de permitir que as pessoas possam ter aquela conversa interna”, disse ele, acrescentando que “ela sentiu que naquele momento , anos atrás” não havia.

O deputado Jim Himes (D-Conn.), O democrata no Comitê de Inteligência da Câmara, criticou a explicação.

“Ela é cheia de merda”, disse ele.

“Olha, ela está fazendo tudo o que pode para tentar conseguir o próximo emprego brilhante e demonstrando sua total falta de princípios consistentes”, acrescentou, dizendo que a mudança no programa de espionagem estrangeira mostra que “seus princípios são negociáveis, para dizer o mínimo. ” ao menos”. “

Himes também discordou da opinião de Gabbard sobre o bloqueio de denunciantes, dizendo que Snowden tinha muitas opções para levantar preocupações sem revelar segredos de segurança nacional.

“É importante lembrar que havia caminhos legítimos para a denúncia de irregularidades e muitos outros caminhos que Edward Snowden poderia ter seguido e que seriam consistentes com a preservação de segredos importantes para o país. Ele optou por não seguir nenhum desses caminhos. “Ele escolheu fugir para o regime totalitário mais atroz do planeta”, disse Himes.

“Isso diz muito, certo? Quero dizer, eu sei como as pessoas dentro (da comunidade de inteligência) se sentiriam sobre alguém que defendesse esse comportamento. “Eles odiariam isso.”

Embora o gabinete de Cotton (R-Ark.) não tenha comentado esta história, o senador não hesitou em expressar a sua opinião sobre Snowden ou sobre como ele deveria ser punido.

“Edward Snowden era um mentiroso e traidor egoísta, cujas divulgações não autorizadas de informações confidenciais colocaram em perigo a segurança dos americanos e dos seus aliados em todo o mundo. O contato próximo e contínuo de Snowden com os serviços de inteligência russos diz tudo. Ele merece apodrecer na prisão pelo resto da vida”, disse Cotton em 2016, quando o Comité de Inteligência da Câmara divulgou um relatório analisando os danos causados ​​por Snowden.

No entanto, Cotton elogiou Gabbard quando anunciou que tinha mudado a sua posição sobre o programa de espionagem estrangeira, uma ferramenta de inteligência regida pela Secção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira.

Na semana passada, ele chamou o programa de “ferramenta vital de segurança nacional”, uma posição consistente com os líderes de segurança nacional de ambos os partidos que pediram a sua reautorização no início deste ano.

É um compromisso fundamental, uma vez que a Secção 702 está prevista para expirar em Abril de 2026, e os legisladores da inteligência irão certamente querer que alguém defenda a ferramenta quando a questão for novamente apresentada ao Congresso.

“Tulsi Gabbard garantiu-me nas nossas conversas que apoia a recém-alterada Secção 702 e seguirá a lei e apoiará a sua reautorização como DNI”, disse Cotton num comunicado na semana passada, um sinal externo positivo para o processo de confirmação de Gabbard após um série de reuniões difíceis em dezembro relatadas pela primeira vez por The Hill.

Uma fonte próxima a Gabbard disse que seus últimos comentários aos legisladores refletem uma mudança nas proteções aos denunciantes desde que Snowden vazou documentos em 2013. E embora Snowden tenha revelado documentos sobre um programa diferente, Gabbard foi tranquilizado pelas reformas na forma como a Seção 702 pode ser usada, disseram eles. . .

“Tenente. A Coronel Gabbard fez essas declarações há quase 10 anos e houve mudanças e atualizações tanto na proteção de contratantes quanto de denunciantes, o que era uma preocupação para ela, portanto, se um membro (da comunidade de inteligência) precisar levantar essas preocupações, haverá há muitos caminhos para escolher e não violar a lei”, disse a fonte.

“Também houve atualizações da FISA com preocupações sobre as proteções da Quarta Emenda que ela apoia e espera ver como elas foram implementadas na prática, como o DNI.”

Gabbard fez outros comentários polêmicos que certamente serão avaliados pelo painel. Encontrou-se com o agora deposto líder sírio, Bashar al-Assad, depois de ter sido acusado de usar armas químicas contra o seu próprio povo, e repetiu algumas narrativas russas sobre a sua guerra com a Ucrânia.

Os democratas também pressionaram com sucesso para adiar sua audiência depois de dizerem que não conseguiram obter sua verificação completa de antecedentes e documentação.

Mas a sua posição sobre Snowden levantou questões sobre como ele irá lidar com um dos princípios mais básicos da comunidade de inteligência: manter os segredos em segredo.

No entanto, está claro que os membros do comitê ainda têm dúvidas sobre sua posição em relação a Snowden.

“Essa é uma linha de investigação que quero seguir”, disse o senador Mark Warner (D-Va.), o principal democrata do painel.

“Acredito que o Sr. Snowden era um traidor. Eu sei que ela introduziu legislação de clemência. Algumas de suas respostas durante esse processo mudaram um pouco, mas tenho mais perguntas sobre isso.”

