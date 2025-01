Gabinete do primeiro-ministro israelense diz que os primeiros reféns deverão ser libertados em 19 de janeiro

Espera-se que o acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza comece conforme planejado originalmente no domingo (19 de janeiro de 2025), disse o gabinete do primeiro-ministro israelense, após horas de incerteza sobre o momento da aprovação final do acordo pelo gabinete.

“Enquanto se aguarda a aprovação do Gabinete de Segurança e do Governo, e a entrada em vigor do acordo, a libertação dos reféns será realizada de acordo com o quadro planeado em que se espera que os reféns sejam libertados no domingo”, afirmou num comunicado. .

Enquanto isso, os ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 72 pessoas no território devastado pela guerra na quinta-feira (16 de janeiro de 2025).

Netanyahu disse que ordenou que uma força-tarefa especial se preparasse para receber os reféns que retornavam de Gaza e que suas famílias foram informadas de que o acordo havia sido alcançado.

Israel adiou a votação do cessar-fogo na quinta-feira (17 de janeiro de 2025), culpando uma disputa de última hora com o Hamas por atrasar a aprovação, uma vez que as tensões crescentes na coligação governamental de Netanyahu levantaram preocupações sobre a implementação do acordo de cessar-fogo apenas um dia depois. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o principal mediador, Qatar, anunciaram que estava concluído.

O gabinete de Netanyahu acusou o Hamas de renegar partes do acordo na tentativa de obter mais concessões. Num briefing na quinta-feira, David Mencer, porta-voz do governo israelita, disse que as novas exigências do Hamas tinham a ver com o envio de forças israelitas para o Corredor de Filadélfia, a estreita faixa fronteiriça com o Egipto que as tropas israelitas tomaram em Maio.

O Hamas negou as acusações e Izzat al-Rishq, um alto funcionário do Hamas, disse que o grupo militante “está comprometido com o acordo de cessar-fogo, que foi anunciado pelos mediadores”.