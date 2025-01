Gabinete UP reúne-se na área de Maha Kumbh Mela em Prayagraj; principais políticas, projetos aprovados

O Gabinete de Uttar Pradesh reuniu-se na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) na área de Maha Kumbh Mela em Prayagraj e tomou várias decisões importantes sobre projetos de desenvolvimento e mudanças políticas destinadas a impulsionar o crescimento do estado. O Gabinete decidiu renovar as políticas aeroespaciais e de defesa, incluindo novos incentivos para atrair investimentos significativos para o sector. O Gabinete UP também aprovou grandes projetos de conectividade, incluindo a concessão de aprovação de princípio para a via expressa Vindhya, com 320 km de extensão, e a via expressa Vindhya-Purvanchal Link, com 100 km de extensão.

“Essas vias expressas impulsionarão o desenvolvimento social e econômico da região, complementando a rede de conectividade existente no estado em Paschimanchal, Madhyanchal, Purvanchal e Bundelkhand”, disse Adityanath.

“Uma nova via expressa de 320 quilômetros será construída ligando Prayagraj, Mirzapur, Varanasi, Chandauli e Sonbhadra. Começando na via expressa Ganga em Prayagraj e terminando no NH 39 em Sonbhadra, fornecerá conectividade direta entre as vias expressas Ganga e Vindhya, ao mesmo tempo que melhorará as ligações com estados vizinhos como Jharkhand, Madhya Pradesh e Chhattisgarh”, afirmou o governo UP, após a reunião do Gabinete. , lê-se.

Mais tarde, Adityanath, junto com seus colegas de gabinete, deram um mergulho sagrado em Triveni Sangam. “Mahakumbh-2025, o festival da unidade, igualdade e harmonia; um festival de indianidade e humanidade. Hoje, em Prayagraj, tive o privilégio de dar um mergulho sagrado no sagrado Triveni Sangam com os membros do meu gabinete. Pode Maa Ganga, Terra Yamuna e Maa Saraswati trazer bem-estar a todos”, escreveu o UP CM em X.

Na reunião, o governo estadual, sob a liderança do Sr. Adityanath, reafirmou o seu compromisso com a criação de um Uttar Pradesh seguro e próspero.

O presidente do Partido Samajwadi (SP), Akhilesh Yadav, reagiu duramente à reunião do Gabinete em Maha Kumbh, afirmando que não é um local adequado para atividades políticas. “Kumbh e Prayagraj não são locais onde decisões e programas políticos devam ser tomados. Ao realizar uma reunião de gabinete em Kumbh, eles querem enviar uma mensagem política”, disse Yadav.