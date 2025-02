Gaddar: cantor, bala, maist simpatiza

PARA A disputa política explodiu em Telangana após a proposta do governo Revanth Reddy de conferir um prêmio Padma a Gaddar, também conhecido como Gummadi Vithal Rao, um tiro revolucionário, um renomado cantor folclórico e também um simpatizante maoísta, foi ignorado pelo centro.

O primeiro-ministro se incomodou com o fato de seu governo ter recomendado cinco nomes: Gaddar, o educador Chukka Ramaiah, o poeta Andesri, o poeta cantor Gorrati Venkanna e o historiador do poeta Jayadheer Tirumala Rao, por vários prêmios de Padma e nenhum deles chegou a final preparar. Ele o chamou de insulto às “quatro milhões de pessoas de Telangana”.

A questão se intensificou quando o Ministro de Estado dos Assuntos Internos da União, Bandi Sanjay, comentou a decisão do governo do estado de recomendar Gaddar. Ele disse: “Dar um prêmio Padma àqueles que defenderam o Naxalismo é como cuspir nos túmulos dos policiais martirizados e BJP Karyakartas quem foi vítima de (a violência espalhada por aqueles que continuam) essa ideologia. É uma traição às famílias desses corajosos oficiais. Como o Estado pode considerar honrar uma pessoa investigada pela NIA (Agência Nacional de Pesquisa) por alimentar a violência?

O governo do estado argumentou que os nomes foram enviados após uma consideração cuidadosa das contribuições das cinco pessoas nas áreas de arte, cultura, educação, movimentos das pessoas e proteção da cultura tribal. Ele disse que seus papéis no movimento pela condição de estado não poderiam ser ignorados. Um primeiro -ministro irritado disse que escreveria para o primeiro -ministro Narendra Modi sobre o assunto.

Desde a criação de Telangana em 2014, um Bharat Ratna (ex -primeiro -ministro PV Narasimha Rao), três Vibhushan Padma, sete Padma Bhushan e 41 Shri Padma Awards foram concedidos a pessoas do estado. Mas o governo de Telangana alegou que há discriminação contra o Estado. Enquanto alguns estados conseguiram obter mais de 10 prêmios Padma, ele argumentou que Telangana recebeu apenas dois desta vez: um vibhushan bloco para o gastroenterologista Dr. Duvur Nageshwar Reddy e um Shri Padma para Manda Krishna, o fundador-presidente da Reserva das Mães Samiti Incanta.

Enquanto Gaddar, que morreu em 2023, era um simpatizante maoísta, é uma figura popular em Telangana. Gaddar, um dalit, era um abandono de engenharia. Ele foi atraído pelo movimento maoísta na década de 1970 e passou mais do que uma década clandestina trabalhando como seu embaixador cultural. Freqüentemente conhecido como ‘Praja Yuddha Nauka’.

De fato, o Sr. Modi pagou tributos brilhantes de Gaddar em sua mensagem de condolência à família do poeta em 21 de agosto de 2023. Sociedade. Seus trabalhos criativos também prejudicaram as pessoas. Ele sempre foi apaixonado pelo progresso de Telangana. As pessoas se lembrarão de sua contribuição para a revitalização de uma forma de arte tradicional.

Esta é a razão pela qual os comentários de Bandi Sanjay não apenas irritaram o Congresso, mas também dividiram a unidade do estado do BJP e os colocaram em um só lugar. Enquanto algumas fotos do partido apóiam sua posição, outras apontam que o primeiro -ministro também reconheceu a contribuição do ativista. Eles também estão preocupados que, ao afirmar abertamente que o Centro decide quem deve obter os prêmios, Bandi Sanjay criou a impressão de que o favoritismo tem prioridade sobre o mérito.

Há também um claro ângulo político para decisões. Segundo os relatos, o Centro considerou que, ao recomendar a certas pessoas que estavam ativas durante o movimento do status de Estado, o governo Revanth Reddy estava tentando cortejar as pinturas de Bharat Rashtra Samiti. A filha de Gaddar, Vennela, recebeu um ingresso no Congresso nas eleições da Assembléia. Ela perdeu as eleições e agora é presidente de Telangana Samskruthika Saradhi, uma ala cultural do governo do estado.

Embora o centro possa ter razão, os comentários do Sr. Bandi Sanjay não apenas forneceram munição para o governo de Telangana, mas também dividiram o BJP. Mais crucialmente, eles procuram minar as contribuições de um homem que lutou incansavelmente pelos direitos dos marginalizados.

