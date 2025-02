Galeria de fotos do escritor no Departamento de Kannada da Universidade de Gulbarga chamando atenção

A galeria de fotos dos escritores do Departamento de Kannada da Universidade de Gulbarga. | Crédito da foto: Arun Kulkarni

Uma galeria de fotos no Departamento de Estudos de Kannada da Universidade de Gulbarga, pontilhada com imagens e informações sobre personalidades literárias que contribuíram para a língua e a literatura de Kannada, está chamando a atenção. Cada retrato do Gllery iluminará os visitantes sobre a personalidade e sua contribuição para Kalyana Karnataka.

A galeria criada no departamento possui uma coleção de 160 fotografias de escritores de Kalyana Karnataka e os ex -alunos fizeram grandes contribuições para estabelecer o arquivo de fotos.

Foi estabelecido um arquivo que exibe vários vencedores da Literary Awards de Kalyana Karnataka no Departamento de Kannada da Universidade de Gulbarga. | Crédito da foto: Arun Kulkarni

Uma passagem não usada no prédio, em frente à galeria, também se tornou uma galeria de fotos dos vencedores dos prêmios na região, que foram conferidos aos prêmios Varius.

O departamento planejou digitalizar 3.000 livros de importância histórica para a região de Kalyana Karnataka, escrita pelos autores da região.

O chefe do Departamento de Kannada, Ht Pote, disse que a biblioteca, se digitalizada, se tornará um epicentro de informações notáveis ​​não apenas da história da região, mas também de eventos sociais políticos e culturais importantes de Kalyana Karnataka e desta biblioteca se tornaria um passeio para livros raros. , ele acrescentou.

O Dr. Pote, que trabalha nesse projeto nos últimos anos sem ajuda institucional, disse que, com toda a coleção de literatura exclusiva, a galeria se torna um ponto de referência favorito para benefícios da história e as pessoas que documentam eventos da região de Kalyana Karnataka.

O Dr. Pote, que foi inspirado por uma galeria de fotos de escritores na Inglaterra durante uma visita recente, adotou o conceito para estabelecer uma galeria desse tipo para preservar o tesouro literário de Kalyana Karnataka e permitir que as pessoas os acessem com apenas um clique. Ele diz que o trabalho está em andamento para incluir mais lembranças.